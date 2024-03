Nemzetközi sztárok érkeznek Budapestre

„2024 áprilisában folytatódik a PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál. A kétnapos PesText Tavasz vendége lesz a portugál David Machado, az Európai Unió Irodalmi Díjával jutalmazott Boldogságmutató szerzője, Giulia Caminito, A tó vize sohasem édes című regény alkotója, Oya Baydar, Törökország egyik legnépszerűbb írója, valamint a képeskönyvek és képregények alkotójaként ismert Davide Calì. Fellép továbbá Luca Novelli olasz karikaturista és író, valamint a holland Milo Van Bokkum, aki az országokat elválasztó határok különleges jelentéséről és jelentőségéről írt népszerű könyvet” – áll az esemény sajtóközleményében.

A nemzetközi alkotókkal magyar írók, újságírók, műfordítók (Bánki Éva, Czakó Zsófia, Puskár Krisztián, Szél Dávid, Szűcs Péter és Urbán Bálint) beszélgetnek.

A beszélgetések idegen nyelven zajlanak,

ám a szervezők minden esetben biztosítanak tolmácstechnikát a közönségnek. A helyszínen megvásárolhatók lesznek a szerzők kötetei, és dedikálásra is lesz lehetőség.

Sokszínű felhozatal

David Machado: A portugál író hírnevét gyerekkönyvekkel alapozta meg, majd sorra jelentek meg felnőtteknek írott regényei és novellái. 2015-ben a Boldogságmutató című regényével elnyerte az Európai Unió Irodalmi Díját. A szerzővel Urbán Bálint luzitanista irodalmár, műfordító beszélget.

Giulia Caminito: Az olasz írónő regényei a társadalmi visszásságokat, generációs szorongásokat, a családi élet nehézségeit, traumáit úgy dolgozzák fel, hogy olvasóként nem tudjuk kivonni magunkat az erős hatások alól. Giulia Caminitót Czakó Zsófia író, műfordító kérdezi.

Oya Baydar: A török író fiatal korától kezdve résztvevője a törökországi munkásmozgalomnak, egyetemfoglalásoknak és tüntetéseknek. 1980-ban Németországba szökött, ahol közeli tanúja volt a szocialista rendszerek összeomlásának. 1992-ben tért vissza Törökországba, ahol továbbra is aktív politikai szerepet vállal, egyúttal az ország egyik legnépszerűbb írója. Beszélgetőtársa Bánki Éva író, irodalomtörténész.

Davide Calì: A svájci születésű olasz író képeskönyveket és képregényeket ír, elsősorban gyerekeknek és kamaszoknak. Számos könyve olvasható magyarul, köztük Az ellenség és a Boldoságárus, legfrissebb megjelenése a Szavazz a farkasra! Bár könyvei gyerekeknek szólnak, rendkívül fontos és esetenként tabusított témákban is alkot: háború, diktátori uralom, szorongás, társadalmi felelősségvállalás. Az olasz írót Szél Dávid szakpszichológus, apablogger kérdezi.

Luca Novelli: Olasz karikaturista és író. 1967-ben alkotta meg első rajzait egyetemi kiadványokban. Magyarul megjelent képregényei középpontjába olyan tudósokat helyez, akik felfedezéseikkel megváltoztatták az emberi gondolkodást, mint Leonardo da Vinci, Stephen Hawking, Albert Einstein, Maria Curie és Nikola Tesla. A beszélgetést Puskár Krisztián kulturális újságíró vezeti.

Milo Van Bokkum: A holland újságíró és író első magyar nyelven kiadott kötete a világ legfurcsább országhatárait és azok történetét mutatja be. A szerző idegenvezetőként is dolgozik, a határok átlépése szerves része az életének, korábban Oroszországban és Ukrajnában vezetett utazásokat, a háború kitörése óta ezek inkább a Balkánra, Magyarországra, Lengyelországra és a Balti államokra fókuszálnak. Határok – Miért ott, miért így? (A világ legfurcsább országhatárainak történetei) című kötete különleges példákon keresztül vizsgálja, illetve mutatja be, mitől olyan izgalmas az országokat elválasztó vonalak kérdése. Szűcs Péter író, utazó blogger kérdezi őt.