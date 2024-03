Rendkívüli műsorváltozást jelentett be a közmédia, Orbán Viktor is búcsúzik Tordy Gézától

Tordy Gézát, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas színművészt a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) saját halottjának tekinti. A 85 éves Tordy Géza halálhíre a közéletet és a színészvilágot is megrendítette. Az M5 és a Duna World rendkívüli műsorváltozást jelentett be, de szinte valamennyi csatornán tisztelegnek az emléke előtt, így a Kossuth rádió több műsorában is felidézik a rendkívül sokoldalú művész alakját.