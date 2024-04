Megbolydult a világ, július 1-jén életbe lép az Elvis-törvény

Több mint kétszáz elismert zenész írta alá azt a nyílt levelet, amelyben védelmet követelnek az emberi művészek képmását és hangját utánzó és felhasználó mesterséges intelligencia ellen. A-listás sztárok, például Billie Eilish, J Balvin és Nicki Minaj, de a rock and roll csillagai, Stevie Wonder és a REM is, sőt Frank Sinatra és Bob Marley örökösei is aláírták a megállapodást.