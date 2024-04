Kellemetlen és eltitkolhatatlan helyen lévő betegségből gyógyult fel

Bródy Jánoson nem fog az idő. Nem azért, mert 78 évesen is remekül tartja magát – volt neki is mindenféle nyavalyája –, vagy mert fiatalokat megszégyenítő tisztánlátással reagál a világ dolgaira. Nem is arról van szó, hogy hosszú életébe nagy (mozaik)család fért bele, ennek minden szépségével és nehézségével, amit még mindig menedzselni kell, vagy hogy ma is bármikor színpadra áll a régi lelkesedéssel – más kérdés, hogy ez a lelkesedés kívülről mindig is úgy nézett ki,

mintha Charles Bronsont látnánk kockás ingben a Volt egyszer egy vadnyugatban szájharmonikázni.

Sokkal inkább az benne a követnivaló, amilyen nyitottan, kíváncsian, pontos értékítélettel, mégis valahogy ítélkezésmentesen áll hozzá az élethez. Jöhetnek közéleti vagy magánéleti viharok, elegendőnek tartja egy-egy dallal reagálni.

Felforgató interjú

Bródy Jánost elkerülték a nagy botrányok, látványos összeveszések, a bulvártörténetek. Amikortól eldöntötte, hogy a mérnöki pályát el sem kezdve zenész lesz, következetesen haladt a pályáján, és lett a magyar rocktörténet megkerülhetetlen szereplője.

1970-ben az Illés együttes néhány tagjával interjút adtak Londonban a BBC magyar nyelvű zenei műsorának: az elmondottakat a szocialista vezetés a kultúrpolitika elleni támadásnak vélte, ezért egy időre félreállították a zenekart. Érdekes meghallgatni a korabeli felvételt, milyen „felforgató” szöveget mondott Bródy János, aki ellen 1973-ban államellenes izgatás gyanújával vizsgálat is indult.

A hazai rockzene legendás alakja 2022-ben hét műtéten esett át, amiről az ATV-ben így beszélt. „Nagyon kellemetlen és eltitkolhatatlan helyen volt ez a betegség”, ugyanis az arcán volt szükség beavatkozásra. Arra a felvetésre, hogy mennyire ijedt meg a „rosszindulatú” szóra, így válaszolt: „Inkább csak attól féltem, hogy olyan maradandó károsodást okoz bennem, hogy a színpadra nem tudok jó szívvel fellépni.” Bródy János néhány hónap múlva koncertet adott a Papp László Budapest Sportarénában.

Gitáros krónikás

Ugyanebben az ATV-interjúban Rónai Egon mikrofonja előtt így nyilatkozott: „Mostanában nincs sok kedvem új dalokat írni. Rosszak az előérzeteim, eléggé a szakadék szélén táncolunk. Nagyon zűrzavaros a világ” – mondta, majd hozzátette:

mindig is hittem abban, hogy a megosztott hálózatok mindig jobban működnek, mint a centralizáltak.

Bródy sokak helyett fogalmazta meg egy nemzedék életérzését és magánéleti nehézségeit. A dalok mellett jelentős helyet foglalnak el munkásságában a színpadi művek, amelyeknek a szövegkönyvét írta: Kőműves Kelemen; István, a király; Doktor Herz; Fehér Anna; A kiátkozott; Veled, Uram; Will Shakespeare, vagy akit akartok és a Volt egyszer egy csapat, amelynek a zenéjét Andrew Lloyd Webber szerezte.

De leginkább gitárral a kezében tudósított szíve legmélyebb bugyraiból, vagy arról, amit mindenki érzett a levegőben, de nem tudott így megfogalmazni. Születésnapján ön is tesztelheti, menyire ismeri ismeri Bródy János életét és a szerzeményeit.