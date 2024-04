Megremegett a közösség, sokan elveszítették a hitüket

„Irgalmatlan mennyiségű változás történik most körülöttünk, különösen a kulturális életben. Láthatóan van egy súlyos mértékű anyagi hiány, ami a kultúra egész területét jellemzi, van egy erős centralizációs szemlélet – nem tudom, hogyan lesz ebben egy magánszínháznak helye. Ezt majd a jövő megadja” – mondja Orlai Tibor.

Az Orlai Produkciós Iroda első önálló előadását 2006-ban mutatták be Hat hét, hat tánc címmel Vári Évával és Kulka Jánossal, ami nagy lendületet adott a formálódó magánszínháznak, hiszen a darab 270 előadást élt meg. Az Esőembert már az állandó játszóhelyükön, a Belvárosi Színházban állították színpadra, amit Orlai Tibor kulcspillanatnak nevez. Bemutattak művészszínházi és populárisabb darabokat, átélték a tao-felajánlás bevezetését és megszüntetését, a Covidot és a háború kitörését, mindezt az időközben létrehozott közösséggel, kvázi társulattal.

„Nem nagyon mondták ki soha más színházi alkotók, hogy a Covid-évek több nehézséget okoztak” – mondja arról, hogy a pandémia időszaka alapjaiban rengette meg azt a gyakorlatot, hogyan lehet egy ilyen színházat fenntartani és működtetni anyagilag, a művészek egzisztenciális helyzetére is figyelve.

Az a közösség, amiben dolgozunk, megremegett, sokan elvesztették a hitüket, újra kellett építeni

– meséli erről az időszakról, hozzátéve, hogy a Covid következményei a mai napig érződnek. Az azonban nem fordult meg a fejében, hogy feladja. – Az élet arról szól, hogy felállunk, harcolunk, küzdünk, néha elesünk, újra felállunk: a színház is ilyen” – mondja.

Orlai Tibor a Covid következményeiről is beszél az arútluK podcastban, például arról, hogy mennyiben változtak a nézői szokások, a közönség igényei: például jobban vágynak a kortárs témákra, azon belül is a középkorosztály problémáira, például a házassági válságokra reflektáló előadásokra – a pandémia is sok ilyen helyzetet idézett elő. Erről szól a következő bemutatójuk, a De kié lesz a kutya? is: Martin Rauhaus darabjának premierje 2024. április 21-én lesz a Belvárosi Színházban.

(Borítókép: Orlai Tibor az arútluK podcast adásában. Fotó: Fekete Tímea / Index)