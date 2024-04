Filmet készítenek Azahriah-ról

Egyelőre nem sok információt tudhatunk napjaink legnépszerűbb magyar előadójának életét körbejáró filmről, de a Filmforgalmazok.hu oldalán közzétett magyarországi mozis bemutatók friss táblázatában Mi vagyunk Azahriah címmel jelent meg egy film, amire a Telex hívta fel a figyelmet.

Már a premierdátumot is kitűzték, ami a táblázat szerint 2024. november 28.

Az Index megkereste a producer Lévai Balázst, a forgalmazó Színfolt Film vezetőjét, aki egyelőre nem árult el semmit a készülő alkotásról.

A Színfolthoz több zenés film is köthető: a 2016-os #sohavégetnemérős Fluor Tomival és Diazzal, a 2014-es Tankcsapda-dokumentumfilm és a 2019-es, Fábián Juliról készült Like a Child dokumentumfilm is ebből a műhelyből került ki.

Megérett rá

Bár az énekes korábban nem beszélt ilyen tervekről, sejteni lehetett, hogy Azahriah hamarosan filmet kap, hiszen rég futott be ekkora karriert itthon egy előadó, pláne ilyen fiatalon.

A 22 éves zenész május végén tripla koncertet ad a Puskás Arénában, a nyáron pedig több hazai fesztiválon és külföldi nagyvárosban lép fel. Azahriah nemrég új dallal rukkolt ki, a cipoe valódi korkritika, 2024. április 1-jén (húsvéthétfőn és bolondok napján) került fel a zene- és videómegosztókra.

