Ez a könyv örökre megváltoztatta a 16 éves lány életét

Huszonöt éves jubileumát ünnepli a How to Cook Kiadó. Őszy-Tóth Gábriel kiadóvezető az Index Kulturális rovatának podcastjában elmondta: szerinte az elmúlt negyed évszázadban a digitalizáció jelentette számukra a legnagyobb kihívást, ám később rájöttek, hogy ennek köszönhetően a könyvek bizonyos értelemben felértékelődtek.

„Huszonöt évvel ezelőtt, egy garázsban jött létre a How to Cook Könyvkiadó, és még most is ott van” – mondja a kiadóvezető, aki ezt nem bánja, sőt büszke rá. Feleségével, Violettel együttműködve negyedszázada azon dolgoznak, hogy értékes és sikeres embereket mutassanak be az olvasóknak a gasztronómia, a főzés élményén keresztül.

Az ételek és a borok összetartoznak

Őszy-Tóth Gábriel a kezdeteket felidézve elmondta: az Így főz a Tisztelt Ház című, első könyvük kiadása után néhány évig letértek a gasztronómia útjáról, és csak 2009-ben tértek vissza. Ekkor több mint 300 borászatot látogattak meg az országban, és 2010-ben a túrának köszönhetően jelent meg az Így főznek a borászok című kötetük.

Megfogalmazása szerint remek élményekkel gazdagodtak, sokat megtudtak a földközeliségről, a borászok munkájáról. Ekkor értette meg, hogy az ételek és a borok mennyire összetartoznak, innentől kezdve a könyveikbe az ételekhez illő borokat is társítottak.





Örökre megváltoztatta az életét

Őszy-Tóth Gábriel egy érdekes történet is elmesélt a podcastban.

Egy 16 éves lány karácsonyra kapta meg az Így főznek a borászok című kötetet az édesapjától. A lány három év múlva írt nekünk, hogy borász akar lenni, még a borászati vizsgaigazolását is elküldte. Hatalmas öröm, hogy valaki a könyvünk által találta meg az útját az életben

– mondta a kiadóvezető, aki arról is beszélt, hogy könyvkiadóként milyen kihívásokkal kellett szembenézniük az elmúlt huszonöt év során.

„Az egyik fő kihívás a digitalizáció. Egy darabig amiatt aggódtunk, hogy a könyvek áldozatául esnek az internetes világnak, s bár a könyves piac átalakult – főképp a koronavírus-járvány hatására –, a könyvek bizonyos értelemben felértékelődtek.”

(Borítókép: Őszy-Tóth Gábriel. Fotó: Németh Kata / Index)