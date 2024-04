Idén ők a nyertesek, a zsűri döntését követően ők érdemelték ki, hogy átvehessék a Zsoldos Péterről (sci-fi-író és zeneszerző) elnevezett irodalmi díjat.

A regény kategória győztese, Rusvai Mónika ezt írta ki közösségi oldalára a díj átvétele után:

Köszönöm a zsűri munkáját és Keserű József laudációját. És persze köszönet mindenki másnak is, akinek szerepe volt abban, hogy ez a regény létrejöhetett, megjelenhetett. Nagy utat jártam be (Mécs) Idáig, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt másokkal is megoszthattam ebben a regényben. Köszönöm nektek.