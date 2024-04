Bejelentette 2024/2025-ös évadának bemutatóit a Thália Színház, az eseményen a társulat visszatérő- és új tagjait is köszöntötték.

A Thália Színház a Visszatérések évada címet adta a következő évadának, ugyanis számos színész, szerző, rendező és történet tűnik fel újra feltűnik a teátrumban. Az előadásokat elnézve a színház semmit nem bízott a véletlenre, minden eddigi közönségkedvenc megjelenik a listában.

A Thália nagyszínpadán három premiert ünnepelnek majd: 2024. október 12-én a színház főrendezője, Kelemen József rendezésében érkezik Georges Feydeau: A hülyéje című több színen játszódó fergeteges szerelmi bohózata, amely egy megcsalás körüli eseményeket járja körbe. Főbb szerepekben Katona Péter Dániel, Hevesi László, Czakó Julianna, Jámbor Nándor lép színpadra.

2024. december 7-én ünneplik majd Bernard Slade: Romantikus komédia című vígjátékát, amely Szervét Tibor rendezésében kerül bemutatásra. Az előadásban Zayzon Zsoltot, Sóvári–Fehér Annát, Mózes Andrást, Udvarias Annát és Gubás Gabit is láthatja a közönség.

2025. február 22-én egy nagysikerű előadást állít Tasnádi Csaba, amely nem más, mint Ray Cooney: A miniszter félrelép című bohózata. Főbb szerepekben Görög László, Vida Péter, Gubás Gabi, Szabó Győző, Tamási Zoltán játékát élvezheti a nagyérdemű.

A Télikertben négy premierrel érkezik a teátrum. 2024. szeptember 27-én egy ősbemutatót tartanak, A Madám Bizsu című képzeletbeli dokumentumjáték az Arizona mulató századeleji világába repít minket Molnár Piroska címszereplésével. Az előadást írta és rendezi Göttinger Pál.

A teátrum számára fontos előadást mutatnak be 2024. november 22-én, amelynek majd 60 évvel ezelőtt a Thália Színházban volt az ősbemutatója. Most a Thália Színház és a Nézőművészeti Kft. koprodukciójaként érkezik Örkény István: Tóték című remekműve Kovács Lehel rendezésében és Mucsi Zoltán főszereplésével.

Magyarországi ősbemutató érkezik a Télikertbe 2025. február 14-én. Zayzon Zsolt rendezésében bemutatásra kerül George F. Walker: Bűnözőzsenik című csavaros vígjátéka, amely a maffia világába vezeti be a közönséget: Egy bandaháborúban mindig van egy nagyobb hal – a mi főhőseink ebben az esetben a legkisebb halak.

2025. április 25-én, az évad utosó premierje egy valódi sötét világot mutat be, Szikszai Rémusz rendezésében érkezik Friedrich Dürrenmatt: A csendestárs című előadása.

A Thália Színház társulatának visszatérő és új tagjai is bejelentésre kerültek. A 2024/2025-ös évad a Visszatérések évada címet kapta, ugyanis a következő évad premierjeinek kialakítása mellett a színház két nagyon szeretett művésze, Szabó Erika, valamint Tóth Eszter is visszatér és több új bemutatóban is találkozhat a közönség a kiváló színésznőkkel.

Új tagokkal is bővülni fog a társulat. Az idei szerződtetési tárgyalások alkalmával a színház vezetősége szerződést ajánlott Sóvári–Fehér Annának, aki eddig egyetemi hallgatóként erősítette a társulatot, a 2024/2025-ös évadtól azonban tagként köszönthetik Annát. Katona Péter Dániel szintén a Thália Színház Társulatát erősíti majd a következő évadban.