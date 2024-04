Egy ismeretlen művész most bebizonyíthatja, hogy a Levi's előtt 200 évvel is létezett már farmer. A festményen egy nő a 17. század Olaszországában viseli az említett ruhaneműt.

A világ legtartósabb és legnépszerűbb szövetének eredete vitatottá vált, méghozzá egy új kiállításnak köszönhetően: itt ugyanis egy olyan festmény látható, amely a 17. századi Olaszországhoz köti a ruhaneműt. Ez alapján a farmer történelme kétszáz évvel korábban kezdődik, írja a The Guardian.



A kétkezi munka szimbóluma

A kék farmer az informalitás és a kétkezi munka szimbóluma az Egyesült Államokban. Egy ideje rebesgetik, hogy esetleg Dél-Franciaországból származhat a viselet, de a legelfogadottabb elmélet szerint Levi Strauss, egy német bevándorló fejéből pattant ki az ötlet, hogy ebből az erős anyagból munkaruhát készítsenek. Ennek pedig már vagy százötven éve.

A kiállított képet látva a Maurizio Canesso nemzetközi képzőművészeti kereskedő által működtetett galéria további kutatásokat kér, hogy azonosítani tudják az ismeretlen festőt, aki olyan utcai jelenetekre specializálódott, amelyek gyakran ábrázolják az észak-olaszországi szegényeket kék farmerben.

A Galerie Canesso – amelynek bemutatótermei vannak a nagyobb európai városokban és kiállításai a londoni művészeti vásárokon – 2024 májusában ünnepli működésének 30. évfordulóját, nem is akárhogy. Egy vándorkiállítással, amely bemutatja azokat a főbb műveket, amelyeket korábban már eladtak, de az új tulajdonosok most visszaadják őket, hogy meg lehessen tekinteni egy ideig.

Kopott farmerszoknya

A tárlat legfőbb eleme a Woman Begging With Two Children (Kolduló nő két gyermekkel) című kép lesz. Ez az ismeretlen művész tíz festménye közül az egyik, amely Canesso szerint alapjául szolgálhat annak, hogy a farmer anyaga a szülőföldjéről, Lombardiából származhat, a képen ugyanis a nő kopottnak tűnő farmerszoknyát visel.

„Sajnos nincsenek új elméleteink arról, hogy ki volt a kék farmer mestere” – mondta Véronique Damian, a párizsi Galerie Canesso munkatársa. Hozzátette: a nyomok még mindig arra utalnak, hogy a művész a 17. század végén aktív évei nagy részét Lombardiában töltötte, bár okkal feltételezhető, hogy máshol tanult.

Hat hónappal ezelőtt a közeli város, Genova – amely azt állítja, hogy a farmer otthona – Genova Jeans címmel egy nagy kiállítással jelentkezett be az „anyagkisajátítás” versenyébe.

Készen állunk arra, hogy rendezzünk Genovában egy olyan eseményt, amely a világ egyik leghíresebb szövetének és ruházatának újrafelfedezéséhez vezet, amelynek eredete elválaszthatatlanul kapcsolódik városunkhoz

– mondta Marco Bucci, a város polgármestere.

A Levi’s története

A milánói Mudec viszont ingyenes kiállításon népszerűsíti a Levi's változatát a történetről, amelyben egy olyan farmernadrág áll a középpontban, amit egy bányász viselt az 1870-es évek elején.

A Levi's története az észak-amerikai vasút építéséig, valamint a bányászat és a vidéki élethez kapcsolódó munkálatok elterjedéséig nyúlik vissza. A cég szerint a kék farmer 1873. május 20-án született, amikor Strauss és Jacob Davis, egy nevadai szabó amerikai szabadalmat szerzett az anyag férfi munkanadrághoz való felhasználásához. A termék jelenleg évi 91 milliárd dollárt termel. A farmernadrágokat csak később gyártották a híres kék színben, és a Levi's 1960-ig derékoverallnak nevezte a ruhadarabot, nem pedig farmernek.

Farmermentes övezet

A franciák meggyőződése, hogy a farmer Nîmes városából származik, ahol a gyapjúból és selyemből készült pamut szövetet serge de Nîmes néven ismerték. A történet szerint elég erős anyag volt a hajók vitorláihoz és a tengerészek ruházatához is.

A világon egyedül Észak-Korea számít farmermentes övezetnek. Alan Titchmarsh kertész alsó felét elhomályosították, amikor a BBC Garden Secrets című műsorának egyik epizódját sugározták a kommunista államban, mivel a viselet az Egyesült Államokhoz és a tágabban értelmezett dekadens nyugathoz kapcsolódik.

A szövet történetét bemutató madridi kiállítás, a Jeans, From the Streetto the Ritz 2024. márciusig volt látható a Museo del Trajében, és a témával kapcsolatos végső gondolatokat Yves Saint Laurent francia divattervezőre bízták:

Bárcsak én találtam volna fel a kék farmert! Van bennük kifejezés, szerénység, szexepil, egyszerűség, minden, amit a ruháimtól remélek.