Megváltozik a Magyar Nemzeti Múzeum neve

Azt eddig is lehetett tudni, hogy a Széchényi Ferenc Közgyűjteményi Központ helyett Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ jön létre, de most megjelent az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A kormányhatározatból az is kiderül, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum neve is megváltozik.