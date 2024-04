Ez a Star Wars-történet lepipálja a Disney trilógiáját

Jött a Disney, és zárójelbe került a valaha írt egyik legjobb Star Wars-történet, most azonban először – és nem kizárt, hogy utoljára – végre megjelent magyarul a teljes monumentális képregénysorozat, amely a klasszikus trilógia utáni eseményeket meséli el a messzi-messzi jövőben. Rajongóknak érdemes mielőbb beszerezni, mert a Szukits Kiadó bejelentette, hogy tizenhét év után idén befejezi a Star Wars-kötetek kiadását és értékesítését Magyarországon.

Rossz hírt közölt a Szukits Kiadó február elején:

Szomorú döntést kellett meghoznunk. Tizenhét éve adunk ki Star Wars-köteteket, de sajnos eljött az a pont, hogy be kell jelentenünk, hogy lezárul ez a korszak, és több Star Wars-kiadvány nem fog megjelenni a Szukits könyvkiadó égisze alatt, ezzel együtt a meglévő kötetek értékesítése is véget ér.

Mint írták, a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az előrendelhető kiadványok még megjelennek alacsonyabb példányszámban, de újabb előrendelhető címek már nem fognak kikerülni. „A meglévő, raktáron lévő címeket 2024. június 30-ig még megvásárolhatjátok, ezt követően lezárul az értékesítésük. A fentiek igazak a kánon, legendák és képregényekre is, tehát minden Szukits kiadású Star Wars-termékre” – tájékoztatott a kiadó.

Azt még nem lehet tudni, hogy lesz-e más, aki átvegye itthon a messzi-messzi galaxis történeteinek gondozását, mindenesetre a Szukits jó néhány nagy dobással búcsúzik a Star Warstól. Az egyik ilyen nagy dobás, hogy három vaskos kötetben kiadták az anno a Dark Horse égisze alatt megjelent Hagyaték képregénysorozatot. Néhány része már megjelent magyarul a kétezres évek végén az Adoc-Semic kiadónak köszönhetően, de a széria közel tizenöt évvel később csak most vásárolható meg teljes terjedelmében (nagyjából 1500 oldalt tesz ki a három kötet), ráadásul nagyon szép, igényes, keményborítós kiadvány(ok)ról van szó.

Itt már nem csak két Sith van

A Hagyaték története egy izgalmas, jó felépített és komplex galaxisban játszódik. Az alkotók továbbgondolták a Star Wars történelmét, és ez sokkal jobban, illetve ötletesebben sikerült, mint a Disney által megalkotott új filmtrilógiában. A Hagyatékban viszont jóval nagyobbat ugrottak az időben A Jedi visszatér eseményei után, mint Az ébredő Erőben.

Közel 130 év telt el azóta, hogy a Galaktikus Birodalom döntő vereséget szenvedett az Endornál; a Lázadó Szövetség megsemmisítette a második Halálcsillagot, Palpatine császár és jobbkeze, Darth Vader meghalt. A Disney-éra előtt is számtalan képregény és könyv mesélte el az ezután történteket – a Hagyaték ezt az idővonalat követi, és a ma már kánonnak nem számító eseményekre építkezik.

A Lázadó Szövetség és az azt követő Új Köztársaság utódja a Galaktikus Szövetség. A Birodalom maradéka továbbra is létezik, több mint egy évszázadon át gyűjtögette erejét, megszilárdította hatalmát és fejlesztette hadiflottáját; a rohamosztagosok páncélja pedig még mindig félelmet kelt a galaxisban. A Luke Skywalker által alapított új Jedi Rend a Galaktikus Szövetség őrévé és támaszává vált, ahogy egykor a régi Rend a Galaktikus Köztársaságé volt.

A Világos és a Sötét Oldal harca azonban nem ért véget, visszatérnek a Sithek, de már nem ketten vannak, hanem egy egész légiójuk ront a galaxisra.

Szövetkeznek a Birodalommal, együtt legyőzik a Galaktikus Szövetséget, majd elpusztítják a Jedi Rendet, amelynek túlélői üldözötté válnak és száműzetésbe kényszerülnek. De a Sithek ezzel nem elégednek meg, elfoglalják a császári trónt és a birodalmiak élére állnak, hogy egy új Sith Birodalmat hozzanak létre.

Ki más is lehetne a galaxis utolsó reménysége, mint egy Skywalker. Csakhogy ez a Skywalker (a vérvonal utolsó ismert tagja) nem akar hős lenni, nem érdekli a családi öröksége, és bármilyen kábítószerrel hajlandó kisütni az agyát, hogy végre megszabaduljon a lelkiismeretére hatni próbáló Luke Skywalker erőszellemének kísértésétől.

Cade Skywalker valaha Jedi volt, de miután a Sithek megölték az apját és elpusztították a rendjét, a következő hét évben hátat fordított a megmaradt Jediknek és az Erőnek is. Fejvadásszá, bűnözővé vált, aki még saját egykori Jedi-társait is képes levadászni és eladni. Noha rühelli a Sitheket, nem foglalkoztatja a galaxis sorsa, csak a saját boldogulása. Mint az a történet előrehaladtával kiderül számára, bármit is csinál, nem menekülhet sem a múltja, sem a sorsa elől. A Hagyaték főhőse tehát egyáltalán nem egy Luke Skywalker, de a Skywalker-vérvonal minden áldását és átkát magában hordozza, még inkább, mint egykori őse, vagy annak Sith nagyúrrá vált apja.

A történet főantagonistája nem kevésbé összetett karakter, mint Cade Skywalker: Darth Krayt, az új Sith Rend mestere megszegte a Kettő Szabályát, és egy egész kultuszt hozott létre a Sithek új nemzedékéből, birodalmi szövetségeseit elárulva pedig császárrá kiáltotta ki magát. Krayt szintén Jedi volt, csakhogy még a Klónháborúk idején; együtt harcolt Anakin Skywalkerrel és Obi-Wan Kenobival is. Túlélte a Jedik lemészárlását elrendelő 66-os parancsot, és a kétségbeeséstől hajtva, megkeseredve, bosszúszomjasan jutott el a Sithek ősi szentélyvilágára, a Korribanra (a Disney-érában inkább Morabandként hivatkoznak rá), ahol a Sötét Oldal elnyelte.

A Sithek útjára lépett, szakított a Kettő Szabályával (amely szerint egyszerre csak egy mester és egy tanítvány létezhet), és mindenféle sötét praktikákkal természetellenes módon meghosszabbította az életét. Darth Krayt azonban beteg, egy különös fertőzéssel ártottak neki, amely parazita formájában emészti el erejét és önkontrollját. Mindennél jobban szeretne gyógyírt találni, és ezt ironikus módon lehet, hogy éppen Cade Skywalker tudná megadni neki.

Megéri megvenni

A Hagyaték-képregénysorozatból simán el lehetne készíteni a következő sikersorozatot streamingre. A képi világa kidolgozott és filmszerű hatást kelt. Jobbnál jobb, izgalmas szereplőket alkottak a történethez: emlékezetes és elvetemült Sitheket, tökös fejvadászokat, harcedzett amazonokat, intrikáló birodalmi tiszteket, bátor birodalmi hercegnőt, na meg tragikus sorsú Jediket.

A Sithek és a Jedik mellett más erőhasználók is felbukkannak, mint például a Birodalmi Lovagok. Vörös vértet viselnek palásttal, fénykardjuk van, az Erővel is bánni tudnak, de hűségük nem a Világos vagy a Sötét Oldalra vezet, csak a Birodalmat szolgálják, és annak valódi császárát (aki számukra nem Darth Krayt). Talán az egyik legötletesebb újítást testesítik meg.

A Hagyatékban van minden: kaland, ármány, árulás, szerelem, dráma, horror, humor és persze grandiózus fénykardpárbajok is. A Disney új filmtrilógiája elbújhat a Hagyaték mögött.

Amikor 2012-ben a Disney megvásárolta a Star Wars-jogokat, akkor a Legendák kategóriába sorolta a filmeken és az animációs sorozatokon kívül az addig megjelent könyveket, illetve képregényeket (az úgynevezett Kibővített Univerzumot/Expanded Universe). Vagyis a Hagyaték már nem kánon, nem része a hivatalos Star Wars-idővonalnak, de ettől még olyan lebilincselő és fordulatokban gazdag sorozat, amelyben tényleg érdemes elmerülni.

A Szukits által kiadott három vaskos kötet egyáltalán nem olcsó (egy kötet ára 16 990 Ft, ugyanakkor mindig érdemes megnézni a Szukits oldalán, hogy milyen akciók vannak), de ha azt nézi az ember, hogy milyen minőségben vásárolható meg a sorozat – magyarul először teljes egészében, és talán utoljára –, illetve sokórányi minőségi szórakozást ad, akkor nagyon is megéri beszerezni az egész Hagyatékot.

Star Wars – Hagyaték-képregénysorozat (I., II., III.)

Kiadó: Szukits Könyvkiadó 2023, 2024

Fordítók: Sándor Zoltán (I.), Galamb Zoltán és Tinai Dávid (II.), Tinai Dávid és Usztics Tamás (III.)



(Borítókép: Star Wars – Hagyaték-képregénysorozat. Fotó: Németh Kata / Index)