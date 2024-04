Gyilkosságra készül Eminem

Nyáron érkezik Eminem tizenkettedik stúdióalbuma, a The Death of Slim Shady (Coup de Grace).

Április 25-én Detroitban az NFL Draft első fordulójában megjelent Eminem, aki az új album kapcsán egy trailert is közzétett a közösségi médiában.

A klipben egy bűnügyi riporter beszélget a rapper alteregója, Slim Shady haláláról.

Slim Shady 1997 óta Eminem alteregója: a Slim Shady EP-vel, majd két évvel később, az 1999-ben érkező The Slim Shady LP-vel ismerték meg a rajongók a nevét – írta a Deadline.

Antihős, mégis szeretik

„A Slim Shady néven ismert antihősnek összetett és gyakran kritizált, nyelvtörő rímei miatt ellenségekben nem volt hiánya” – mondta a rapper, de 50 Cent is megszólalt az alteregóról, „Ő nem egy barát, hanem egy pszichopata” – fogalmazott.

„Ugyanezek a durva dalszövegek és ellentmondásos bohóckodások vezethettek végül a vesztéhez. Tartsanak velem, ahogy újrajátsszuk az eseményeket, amelyek Slim Shady meggyilkolásához vezettek” – mondta a klipben a riporter.

Ezután Eminem is megszólalt:

Tudtam, hogy Slimnél ez csak idő kérdése volt.

Eminem utolsó albuma, a Music to Be Murdered By 2020 januárjában jelent meg. A Billboard 200-as listán az első helyen debütált, de volt egy kislemeze is, a Godzilla (Juice Wrld közreműködésével), amely a Billboard Hot 100-as listán a harmadik helyen végzett.