Jon Bon Jovi: Egy darab műanyaggal a torkomban énekelek

Megjelent a Bon Jovi elmúlt 40 évét feldolgozó dokumentumfilm, a Thank you, goodnight: The Bon Jovi Story!, amely péntektől elérhető. Emellett az énekes Jon Bon Jovi hangja is javulni látszik, és bíznak abban, hogy a júniusban megjelenő Forever című lemezt már meg is tudják majd turnéztatni. Kendőzetlen őszinteéggel beszélt az énekes a megpróbáltatásairól.

Már világszerte elérhető a Disney+ kínálatában a Thank you, goodnight: The Bon Jovi Story! című dokumentumfilm, amelyben a banda elmúlt 40 évének állítanak emléket. A világsztár a dokuban lenyűgöző módon újra és újra szokatlanul közel engedi magához a kamerát, és a 2022-es év jelenetei váltakoznak a vad 80-as és 90-es évek visszatekintéseivel.

Úgy kezdődik, mintha a világ egyik legnagyobb rocksztárjának hattyúdala lenne… De ez egy újrakezdés, megszakítva látványos bepillantásokkal a showbusiness négy évtizedéből. Kiadatlan képek, videók, sőt, még dalok is. A néző együtt szenved a zenekar főnökével, amikor egy koncert után összeesik a színfalak mögött, és egyszerűen a földre zuhan. Nagy port kavarnak a képsorok, és egy másik szupersztárt mutatnak. Egy sérültet.

A zenekarvezető régi társaival, köztük a 70 éves Tico Torres dobossal és a 62 éves David Bryan billentyűssel 40 évet száguld visszafelé a rock 'n' roll hullámvasúton, és a végén bepillantást enged rajongói millióinak a még mindig bizonytalan jövőbe.

Egészségügyi problémák

A négygyermekes New Jersey-i apuka (35 éve él házasságban gyermekkori szerelmével, Dorotheával) évek óta egészségügyi problémákkal küzd.

A két hangszalagom már nem volt egyformán erős. Az egyik olyan vastag volt, mint egy hüvelykujj, a másik pedig haldoklott

– mondta el a Bildnek adott interjújában.

Sebezhetőséget és kétségbeesést látni valakiben, akinek látszólag mindene megvan és mindent megkaphat; aki iskolatársával, David Bryannal együtt énekelte fel magát a csúcsra, első koncertjeit háztáji klubokban adva; aki tinédzserként színpadra állhatott példaképe, Bruce Springsteen mellé a legendás Stone Ponyban, az Asbury Parkban (New Jersey), „mert Bruce történetesen éppen akkor ott volt, és a mikrofonhoz akart állni.”

„Nem tudtam többé azt a 100 százalékot nyújtani, amit megkövetelek magamtól. Sok hang volt kockázatos és bizonytalan” – mondta az énekes. A számos világ körüli turné és több ezer koncert után a teste megkövetelte az áldozatot, de Jon Bon Jovi sokáig nem akarta ezt megfizetni. „Eljön az idő, amikor az ember megkérdezi magától, hogy ennyi volt? Nem akartam egy kövér Elvis lenni. Elvégre ő sosem vesztette el a hangját.”

A gyógyulás útján (?)

A megmentésére tett kísérletek hatalmas összegekbe, több százezer dollárba kerültek. Jon masszíroztatta a hangszálait és kipróbálta az akupunktúrát is. Kamerák követték ahogy kívülről lézersugarakkal bombázzák a torkát. És mutatták a könnyeit, ahogy a színpadi jövőbe vetett hite elszáll. Aztán megérkezett a countryzene legendája, Shania Twain, régi barátja a megoldással. „Ő volt az, aki egy speciális sebészt ajánlott nekem. Ez a sebész mentette meg az ő hangját is évekkel ezelőtt, és talán ő mentett meg engem is. Három hónappal a műtétje után újra tudott énekelni” – mondta Jovi.

Az énekes úgy döntött, hogy aláveti magát a műtétnek, melynek során egy implantátumot helyeznek be, hogy stabilizálják az egyik hangszálát.

Most egy műanyagdarabbal a torkomban énekelek. De nem vagyok színpadi terminátor

– mondta. Mosolyogva mutatta a nyakán a légcsőmetszésre emlékeztető heget. „És ez egy jó döntés volt. Olyan, mint egy sportoló, akinek a saját útját kell járnia. Tudom, hogy ez időbe telhet. Ez így van rendjén. Az a célom, hogy visszatérjek a Bon Jovival, és legalább 100 százalékos legyek…”

„Időbe telik. El fogom viselni. Természetesen vissza akarunk menni a színpadra, és látni akarjuk a rajongókat” – tette hozzá végül.

A zenekar új stúdióalbuma a Forever címet viseli és júniusban fog megjelenni. A dalok a zenekarra jellemző hangzással rendelkeznek és Jon Bon Jovi hangja állítólag ismét nagyon jól szól rajta. Az énekes pedig azt ígérte: a Thank you, goodnight-ot Nem búcsúnak szánták.

(Borítókép: Jon Bon Jovi 2024. február 2-án Los Angelesben, Kaliforniában. Fotó: Emma McIntyre / Getty Images / The Recording Academy)