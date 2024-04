Lábas Viki: Gyűjtöm a köldökszöszöket

Ezen a héten Márkó és Barna vendége Lábas Viki, a Margaret Island énekesnője. Viki erősen kezdett, és már az adás elején elismerte, hogy gyűjti a köldökszöszt. De volt még szó betegtájékoztatókról, autóba bekéredzkedő barátokról és a lustaságról is. Márkó és Barna élőben legközelebb május 22-én Szirmai Gergővel lép majd fel. Jegyek itt kaphatók.

Márkó hozott egy Facebook-posztot, amiben valaki hajból, állati szőrből, hamvakból vagy éppen anyatejből készített ékszereket hirdet. Viki erre rögtön beismerte, hogy ő bizony gyűjti a köldökszöszt. Nem a sajátját, hanem esténként, amikor szerelme pocakjára ad egy puszit, kiszedi a köldökszöszét, és elteszi egy Tic Tac-os dobozba. Azt nem tudta megmondani, hogy pontosan miért, de végül abban állapodott meg a fiúkkal, hogy emlékbe még jó lesz. Viki egyébként nehezen vette fel a fonalat a Facebook-help rovattal, mivel elmondása szerint nincs jelen az interneten, nincs benne csoportokban. Volt olyan poszt, amiben valaki arról panaszkodott, hogy a koliban a szobatársai leborotválták a fenekét. Viki ugyan nem élt kollégiumban, de lakótársakkal megviccelték egymást rendszeresen, például azzal, hogy férfi nemi szerveket rajzoltak más férfiak nemi szervére.

Viki saját bevallása szerint egy vidéki lány. Barna már ettől a kijelentéstől kikészül, de Viki vállalja, hogy ő az a típusú vidéki lány, aki idegesítő módon állandóan deklarálja, hogy ő egy vidéki lány. Jelenleg Budán él, és vidéki lányként rettentően idegesíti, hogy az emberek nem szedik fel a kutyagumit. Vidéken a kutya a kertbe piszkít, ami legalább egyben felszedhető, de arra kéri városi polgártársait, hogy az utcákon takarítsanak a kutyáik után. Barnát a betegtájékoztatók idegesítik nagyon. Először is, valamiért biztos, hogy a rossz oldalon nyitja ki a gyógyszeres dobozt, ahol a betegtájékoztató papírja épp kanyarodik, és nem a jó oldalon. Ha egyszer az ember kinyitja azt a hatalmas papírt, biztos, hogy nem fogja tudni ugyanúgy visszahajtogatni, ahogy volt. Barna azt sem érti, hogy mi a különbség a kockázat és a mellékhatás között. Viki szerint lehet, hogy az, hogy az ember a mellékhatást néha szeretné, hogy megtörténjen, míg a kockázatot nem.

Márkó azoktól a barátaitól készül ki, akik bekéredzkednek hozzá az autóba. Hiába, neki egy óriási kitérő őt is hazadobni, a havernak teljesen magától értetődő, hogy Márkó elviszi. Természetesen az ilyen haver azonnal beteszi a saját zenéjét, ami valami extrém hangos veretős techno. Majd útközben kitalálja, hogy ugorjanak be a mekibe, ahol a Drive-ban természetesen Márkón keresztül üvöltve adja le a rendelését. Végül pedig természetesen bent hagyja a szemetét, kifolyik a kóla, a kávé pedig megszínezi a kárpitot. Viki szerint nagyon idegesítő, amikor valaki nem is a barátja, csak csapódik a társasághoz, de végül sunyin ő is hazaviteti magát.

Viki attól szokott ideges lenni, amikor egy barátnőjének nagyon tetszik egy srác, de közben kiderül, hogy meleg. Úgy gondolja, hogy nagyon jó a radarja, azonnal rá tud érezni az ilyesmire, de a barátnői persze nem hisznek neki, és már rögtön rá akarnak írni, végig akarják like-olni a képeit, vagy oda akarnak menni a városban, ahol a srác van. Barna szerint ilyenkor a legjobb megoldás elhívni az illetőt, és ha elmegy a randira, akkor valószínűleg nem meleg, ha pedig nem, akkor vagy nem érdeklődik, vagy van valakije, vagy történetesen meleg.



Volt még szó kurzív éneklésről, a gyereküket „anyatigrisként” védelmező szülőkről és a lustaságról. Márkó és Barna Síkideg élőben legközelebb május 22-én Szirmai Gergővel lesz a Mad Garden Budában. Jegyek itt kaphatók.



(Borítókép: Lábas Viki. Fotó: Gerencsér Tamás / Index)