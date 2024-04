Örök vita dúl arról, melyik a legnézettebb magyar film

A vitát, hogy melyik a legnézettebb magyar film, az Index Kultúra rovatának podcastjában is lefolytattuk, és még folytatjuk is, hiszen ember legyen a talpán, aki tudja a pontos választ. Mágnás Miska, Meseautó, Egri csillagok vagy valami egészen más? Végülis mindegy, csak magyar filmeket nézzünk, különösen április 30-án, mert akkor ünnepeljük a magyar film napját.

Minden egy tánccal kezdődött... 1901. április 20-án mutatták be – Pekár Gyula ötlete alapján – Zsitkovszky Béla rendező filmjét. A címe: A táncz. Rövid volt, néma volt, 24 táncmozdulatot tartalmazott, és nem is maradt fenn. De tudjuk, hogy ez volt az első, amit magyarok magyar alkotóktól láthattak, így 2018-tól ezen a napon ünnepeljük a magyar filmet.

De melyiket látták a legtöbben?

Az Index Kultúra rovatának podcast műsorában, az arútluKban kisebb vita bontakozott ki arról, vajon melyik lehet az magyar film, amit a legtöbben láttak. A podcast vendége volt korábban Ráduly György, a Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum igazgatója, aki szerint a Mágnás Miska (Keleti Márton, 1949), s mivel neki ez a szakmája, hajlamosak vagyunk elhinni.

Még akkor is, ha több helyen is olvastuk, hogy vannak 9 millió fölötti nézőszámú magyar filmek is, mint az Egri csillagok vagy A kőszívű ember fiai, de ebben a vitában nem teszünk igazságot. Már az is jó, hogy beszélhetünk magyar filmekről – még akkor is, ha ennek vannak tanulságai is.

A beszélgetésben szót ejtünk arról, hogy

milyen sajátosságai vannak a magyar filmeknek,

magyarok nélkül Hollywood is másmilyen volna,

a filmkészítés drága műfaj, és hogy

a számos szerzői film mellett szükség van a történelmi filmekre is.

Ezek közül melyik tetszik a legjobban?

Most pedig arra kérjük az olvasókat, hogy gondolkozzanak el azon, melyik a kedvenc magyar filmjük. Az alábbi 25-ös listán ugyan nem valószínű, hogy mindenkiét eltaláltuk, de most eldönthetik, hogy ezek közül melyik a legkedvesebb magyar filmjük. Kérjük, szavazzanak!

Önnek melyik a legkedvesebb magyar film? Mágnás Miska (Keleti Márton / 1949)

Meseautó (Gaál Béla / 1934)

Jób lázadása (Kabay Barna, Gyöngyössy Imre / 1983)

Az ötödik pecsét (Fábri Zoltán / 1976)

Hyppolit, a lakáj (Székely István / 1931)

Valahol Európában (Radványi Géza / 1948)

A tizedes meg a többiek (Keleti Márton / 1965)

Dögkeselyű (András Ferenc / 1982)

Kontroll (Antal Nimród / 2003)

Szerelem (Makk Károly / 1971)

Mephisto (Szabó István / 1981)

Egri csillagok (Várkonyi Zoltán / 1968)

Moszkva tér (Török Ferenc / 2001)

Eldorádó (Bereményi Géza / 1988 )

A kőszívű ember fiai (Várkonyi Zoltán / 1976)

80 huszár (Sára Sándor / 1978)

Sátántangó (Tarr Béla / 1994)

Valami Amerika (Herendi Gábor / 2002)

Szegénylegények (Jancsó Miklós / 1966)

Testről és lélekről (Enyedi Ildikó / 2017)

Fehér tenyér (Hajdu Szabolcs / 2006)

Saul fia (Nemes Jeles László / 2015)

A tanú (Bacsó Péter / 1981)

Szindbád (Huszárik Zoltán / 1971)

Megáll az idő (Gothár Péter / 1982)

Más

Aki lemaradt volna az arútluK podcast előző adásáról, vagy újra meghallgatná a beszélgetést, az ide kattintva megteheti.

(Borítókép: Részlet a Mágnás Miska című filmből. Fotó: Port.hu)