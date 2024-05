Meghalt Kerényi Ágnes, Kerényi Miklós Máté édesanyja

Kerényi Ágnes halálának hírét Kerényi Miklós Máté osztotta meg Facebook-oldalán. A bejegyzésben úgy fogalmazott:

Szeretném nektek elmondani, hogy Ági, Kerényi Ágnes, az Édesanyukánk, ma hajnalban 5 óra 5 perckor felült a hajnali nap első sugaraira, s itt hagyta a földi létet, végleg elaludt. Kérlek Titeket, akik ismertétek, szerettétek, hogy ha tehetitek, gyújtsatok egy gyertyát érte. Emlékezzetek arra a mindig mosolygós, vidám, kacagó lányra, aki volt!

Kerényi Ágnes a Müpa jegyértékesítő és információs vezetőjeként dolgozott. Egy 2017-ben vele készült beszélgetésben arról kérdezték, mik voltak az első élményei az intézményben. Akkor ezt mondta: „1997 és 2007 között a Budapesti Tavaszi Fesztiválnál dolgoztam. Emlékszem: 2004-ben, amikor a következő évi fesztivál müpás jegyeit elkezdtük értékesíteni, még javában zajlott az építkezés, így a nézőtér sem volt még kész. Sosem felejtem el, ahogy ott állok Zoboki Gábor építésszel a beton elemek között a biztonsági sisakban, és próbálom elképzelni, hogyan fog mindez kinézni akkor, amikor itt majd több mint ezer ember ül.”

Összetartás

Azt is elmondta, hogy a Tavaszi Fesztivál után nem sokkal a Müpában kezdett dolgozni. Többek között arról is mesélt, hogy a vendégek számára nagyon fontosak a jegyértékesítők, mert sokszor tőlük informálódnak előadásokról programokról, van hogy ajánlásokat is kérnek. Rengeteg történetet osztanak meg velük, napi kapcsolatban állnak a közönséggel.

A telt házas, sikeres előadások tehát egy összetartó csapat munkájának és szoros együttműködésének eredményei

– fogalmazott akkor.