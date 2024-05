Nappali bulik és majálisok várják a látogatókat a hétvégén

Megint csak programdús hétvégének nézünk elébe. Szombaton a CityMatiné A misztikus majális című nappali bulija várja a látogatókat, de lehet kirándulni Szigetmonostorba, a Nemdebárka Dunai Mackó Majálisára, vasárnap pedig mindenkit vár az anyák napi bazsarózsavásár. A hétvégén olyan érdekes filmeket is nézhet bárki, amit 35 milliméteres filmszalagra vettek fel.

Május 4., szombat

Dunai Mackó Majális n°2: Május első hétvégéjén Szigetmonostoron, a Nemdebárkában élvezhetjük a tavaszi időjárást és a majálisozás hangulatát. Mindkét nap déltől kora estig koncertek szólnak, többek között olyan előadókkal, mint Mirage, Hanzee & Pászti, Bánhegyi Laura Quartet, Noémo vagy Henri Gonzo és a Papírsárkányok.

CityMatiné – A misztikus majális: Végre látjuk a mámorító nyarat az alagút végén, sőt... már kicsit érezzük is a perzselő sugarakat és kedvenc dallamaink simogatását. Ezt ünnepelhetjük május 4-én, a CityMatiné soron következő nappali buliján, aminek a neve találóan A misztikus majális. Szombaton a Golftanyára érkezik CARLITA, Baladi, Captain Knuckles, Daniel Moritz, Obroni (live), Sabani, Sobek, és misztikus jógához is csatlakozhatunk.

Kikeltető záróbuli 2024: A Kikeltető összehozza a fiatal zenészeket egymással és a legrelevánsabb szakmabeliekkel, bemutatja őket a KERET közönségének és segít nekik megtalálni a legjobb utat a karrierjük beindításához. Az esemény május 4-én, az előző évhez hasonlóan, a Turbinában zárul, ahol 18 órától kezdődően ismerkedhetünk meg az izgalmas line-uppal.

Május 5., vasárnap

Cinco De Mayo Weekend: A Cinco de Mayo spanyol jelentése: május ötödike. A történelem szerint a pueblai csatában Ignacio Zaragoza tábornok által vezetett hősiesen védekező mexikói hadsereg győzelmet aratott a túlerőben lévő francia csapatok felett 1862-ben. Amerikában, és a világ többi részén is egyre népszerűbb alkalom, egész nap zene szól és patakokban folyik a tequila. Ilyenkor mindenki egy kicsit mexikóinak érezheti magát. Így lesz ez most a Terezában is, ahol május 4-én és 5-én éjjelig tartó utcabállal, élő zenével és piñatakészítéssel várnak.

Celluloid Nights by Cinema Niche: Az őrület határán: A Cinema Niche mögött álló csapat 2024 tavaszán új vetítéssorozatot indít. A Celluloid Nights küldetése újraéleszteni azt a megismételhetetlen élményt, ahogyan kedvenc filmjeinket 35 milliméteres filmszalagról élhetjük át, miközben egy fiatalabb generációnak talán először adódik ez a kivételes alkalom.

Míg a mozik ma már digitálisan projektálnak, a filmvetítés élménye celluloidról egészen más. Olyan kortárs rendezők, mint Christopher Nolan vagy Paul Thomas Anderson számára a filmre forgatás elsősorban alkotói döntés, amely befolyásolja, hogy munkáik hogyan mutatnak majd a nagyvásznon. Hozzájuk hasonlóan, a Celluloid Nights a film anyagiságát ünnepli, felismerve a film, mint fizikai médium egyediségét és örök dicsőségét.

A Celluloid Nights tavasszal három amerikai filmklasszikussal indul, amelyek közül az első Terrence Malick bámulatos háborús eposza Az őrület határán.

Anyák napi bazsarózsavásár és brunch: Május 5-én a Normafa Síházban ünnepelhetjük az anyák napját: lesz bazsarózsa, a hónap jellegzetes virága, hogy egy szép csokorral lepjük meg az édesanyákat vagy nagymamákat, majd egy ráérős brunchra hívnak a szervezők.