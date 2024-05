A legismertebb történetet mesélik el, más nézőpontból

A Mária evangéliuma legfrissebb színpadi megjelenése Juronics Tamás Kossuth-díjas táncművész és koreográfus látványos rendezésében két évvel ezelőtt Győrben, Kaposváron, Debrecenben és a Margitszigeten debütált. Idén húsvétkor a felújított debreceni Csokonai Nemzeti Színház közönsége fogadta nagy sikerrel a produkciót, pünkösdkor pedig ismét a Margitszigeti Színházban élheti át a közönség

a női nézőpontból elmesélt bibliai történetet.

A főbb szerepeket ezúttal Bordás Barbara, György-Rózsa Sándor, Földes Tamás és Molnár Levente alakítja.

Teljesen mindegy, hol tart a világ és mekkora téboly van körülöttünk, a Stabat Mater mindig ugyanaz. Ma is végtelenül hálás vagyok a sorsnak, hogy ez a mű rajtam keresztül szólalt meg, és nekem adatott meg, hogy meghalljam ezeket a dallamokat. Akik a Mária evangéliumát alkotóként és szereplőként színpadra viszik, ugyanúgy részesülnek az örömben, mint én komponálás közben. A legszebb, hogy aki megnézi az előadást, ugyanezt érzi át

– nyilatkozta a produkció közleménye szerint Tolcsvay László zeneszerző.

Nehéz emberi sors

A Szűz Máriát alakító Bordás Barbara a címszerep összetettségét éli meg kihívásként. „Énekesként a szívig hatoló zene jelent nagy élményt, amelyet nem könnyű előadni, de annál szebb tartalommal bír. Színésznőként csodálatos lehetőség megformálni Máriát, széles skáláját mutathatom meg az emberi érzéseknek: a misztikus fogantatás varázslatos és boldog pillanatától kezdve a mindennapok szépségén, majd kilátástalanságán át

a gyermekét a halálba engedő anya mérhetetlen szeretetéig és fájdalmáig.

Nem is tudom, volt-e valaha ennél összetettebb és nehezebb emberi sors. Édesanyaként olyan különleges lelki utat járok be az előadásban, amit szavakkal nem is lehet kifejezni” – tette hozzá.

Molnár Levente operaénekes idén új szereplőként állt be a produkcióba, Heródes szerepét alakítja, ahol rappelnie is kell az éneklés mellett.

Mindent szeretek az éneklésben, amikor az erős mondanivalót erősen ábrázolja a zene. Heródes nem méltó a többiekhez, így arra sem, hogy szép zenei frázisokat énekeljen, ezért zseniális gondolatnak tartom, hogy a gonoszt, az agresszív szereplőt eltérő stílusban, jelen esetben rappel ábrázoljuk. Kedves kihívás ez nekem

– mondta a népszerű bariton, aki ezúttal új oldaláról mutatkozik be a budapesti közönségnek.

A 2024. május 19-i előadásban ezúttal is közreműködnek a Szegedi Kortárs Balett táncművészei, valamint a Győri Nemzeti Színház kórusa és felvételről a zenekara is. A Margitszigeti Színház egész nap hagyományőrző pünkösdi programokkal várja a családokat.

(Borítókép: Tót Rózsa)