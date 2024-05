Jó napot, a nevem DJ Julius, hol van itt egy zongora?!

Cziffra György egyszer ezt mondta: „Szenvedélyesen hiszek abban, hogy a technikai készség fokozott elmélyülésre készteti az igazi művészt. Ahhoz, hogy nagy gondolatok, furcsa démonok, alkotó eszmék világát életre keltsem, tökéletes technikai tudásra van szükségem. Erre törekszem. A virtuozitást mindig eszköznek éreztem ahhoz, hogy a művek lényegét kifejezhessem...”

Az Indexen már írunk arról, hogy A Zene Szabadsága címmel Cziffra György-emlékkoncerteket rendeznek Balázs Jánossal öt helyszínen (fellépők: Miklósa Erika, Gubik Petra, Sárközy Lajos és zenekara), s hogy ezzel párhuzamosan Országos Bárzongorista-verseny is indul Cziffra György emlékére.

Merthogy Cziffra György nem csupán zongoraművész volt, hanem az egyik leghíresebb magyar bárzongorista is. Szerencsés ember az, aki élőben halotta őt játszani.

Ez is nagyon magyaros

A magyarok, persze, eleve szerencsések, mert a bárzongora-kultúra szinte csakis Magyarországon bontakozott ki teljes egészében, s bár a világ számos pontján hallhatunk bárokban művészeket, előadókat zongorázni, ebben a műfajban olyan nevek tetté naggyá a magyar kultúrát, mint

Cziffra György, Szabó József, Horváth Jenő, Seress Rezső, Tóth Menyus, Kertész Kornél, Martiny Lajos, Turán László, Garay Attila, Orosz János, Szirmai Zoltán, Balogh Tibor vagy éppen Torma Rudolf.

Az arútluK vendége ezúttal Nyári Gyula, a Magyar Bárzongoristák Országos Egyesületének alapító elnöke. A zongoraművész olyan történetekről mesél, amiket, ha nem szóban mondana el, akár le is zongorázhatna. A bárzongorázás lényege ugyanis az, hogy úgy meséljen el valamit a zene nyelvén, hogy az a lelkünkig hatoljon.

Az Országos Bárzongorista-versenyen amúgy 18 és 60 év között magyarországi bárzongoristák indulnak, a döntőt Budapesten, a Gerbeaud Cukrászdában rendezik 2024. június 10–11-én.

Ha valaki szeretné megtapasztalni, milyen is egy igazi bárzongorista-élmény, az most itt meg is hallgathatja.

Nyári Gyula pedig a pordcastban arról is mesél, hogy

miért fontos a magyar bárzongorista hagyomány ápolása,

a minőségi bárzongorázás múltjának feltárása,

szakmai tevékenységének bemutatása,

hogyan lehet megújítani a bárzongoraműfajt,

s hogyan kellene támogatni a bárzongoristákat, képviselni az érdekeiket.

(Borítókép: Nyári Gyula. Fotó: Papajcsik Péter / Index)