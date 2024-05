11 millió forintot is adhatnak a Pokémon-kártyákért

25 000 Fontért kelhet el egy ritka Pokémon–kártyagyűjtemény, vagyis több mint 11 millió forintot adhatnak érte május 7-én – olvashatjuk a BBC-n. Ha megtudjuk, mi mindent tartalmaz, ez nem is tűnik olyan soknak.

A ritka Pokémon–kártyák kollekcióját egy nottinghamshire–i rajongó állította össze a kilencvenes, kétezres években és 10 teljes kártyakészlet (minden kártya szerepel benne), valamint 5 mesterkészletet (minden kártya minden változatát is tartalmazza) is magában foglal.

De van benne Pokémon Box Topper is, a kártyák promóciós, túlméretezett változata. Az aukcióvezető szerint a kártyák olyan keresettek, hogy a gyűjtők akár egy egész készletet megvásárolnak egy darab kártya miatt. Különösen értékes a Skyridge mesterkészlet, a Wizards Of The Coast utolsó szettje. A mesterkészletek a Skyridge, Aquapolis, Expedition, Legendary Collection és EX Ruby & Sapphire kiegészítőkből állnak össze. A teljes készletek a Neo Destiny, Neo Revelation, Neo Discovery, Neo Genesis, Gym Challenge, Gym Heroes, Team Rocket, Base Set 2, Fossil és Jungle kiegészítőkből származnak.

A kollekció május 7-én kerül kalapács alá a Staffordshire-i Lichfield Aukciós Központban.