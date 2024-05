„Megláttam, hogy van itt orvos is, akkor már kérdezek ingyen egyet-kettőt”

Idén is megrendezték a Belvárosi Kutyafesztivált, melyen sok kisállat, még több gazdi és néhány sztár is megjelent. Azt is megtudtuk, hogyan segíthetünk az elveszett kutyáknak megtalálni a gazdáját.

A pesti belváros legnagyobb ingyenes kutyás rendezvénye eseménydúsra sikeredett. Rengeteg különböző programmal készült a Vigyél Haza Alapítvány. Volt kutya-gazdi fotózás, állatorvosi tanácsadás, fizioterápia-bemutató, kutyakozmetika, mikrochip-leolvasás és regisztráció, kutyabiléta-gravírozás, viselkedésterápiás tanácsadás és kutyasétáltatás is. Ha ez nem lenne elég, a Kolompos együttes húzta a talpalávalót az 5. kerületi Olimpia parkban, később pedig Galambos Péter hangját hallgathatta a közönség.

16 Galéria: Belvárosi kutyafesztivál 2024. Fotó: Kaszás Tamás / Index

Lázár Chef sem maradt ki a buliból, Málna nevű kutyáját a Vigyél Haza Alapítványtól fogadta örökbe, és azóta is segíti a munkájukat. A fesztiválra kézműves kutyaínyencségekkel készült.

Több sátor is volt a helyszínen, különböző programokkal és a kutyatartási szegmens képviseletével. A Mol kitelepült kollégáitól tudhattunk meg igencsak fontos információkat azzal kapcsolatban, miként segíthetünk egy elveszett kutyának hazajutni.

Bakos Piroska, a Mol egyik kommunikációs vezetője elmondta, 2018 óta működnek együtt a Vigyél Haza Alapítvánnyal azért, hogy segítsenek az elkóborolt kutyák megtalálásában és hazajuttatásában. A Mol-töltőállomásokra telepítettek chipleolvasó készülékeket, ami logikus, mivel hétvégén és éjjel is nyitva vannak. A szerkezetből jelenleg 204 van, és körülbelül minden második benzinkúton megtalálható, így ha valaki talál egy kóbor kutyát, a környezetében biztosan lesz olyan hely, ahova be tudja vinni.

Tavaly 1500 kutyát hoztak be, és a nagy részüknek tudtunk segíteni. 2023. december 30. és 2024. január 3. között 178 állatot hoztak be a töltőállomásra, ebből 128-nak tudtuk megtalálni a gazdáját. Ez azért van, mert sok kutyán még mindig nincs chip, vagy elavult adatokat tartalmaz

– mondta Bakos Piroska.

A Balaton környékén gyakran visznek fel elveszett kedvenceket a partról, de olyan is történt már, hogy egy kutya magától sétált be, és így lett meg a gazdája.

A kutyasétáltatáshoz három-négy jól szocializált, kedves keverék kutyát hozunk ki. Nem az a cél, hogy itt örökbe adjuk őket, hanem hogy az emberek kipróbálhassák, milyen érzés lenne, ha nekik is lenne. Ilyenkor többen, több pórázon sétáltatnak egy kutyát valamelyik önkéntesünkkel együtt

– mondta Óvári András, a Vigyél Haza Alapítvány alapítója a kutyasétáltatással kapcsolatban.

16 Galéria: Belvárosi kutyafesztivál 2024 Galéria: Belvárosi kutyafesztivál 2024. (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Aki komolyan gondolja, hogy örökbe fogadna egy állatot, annak el kell mennie hozzájuk az egész családdal, megismerik a kutyát, és persze ők is a jövendőbeli tulajdonost.

A kutyasétáltatáson Telegdy-Kapás Boglárka, Telegdy Ádám és Gelencsér Tímea is részt vett. Utóbbi így nyilatkozott nekünk:

Imádom a kutyákat, nekem is van két mentett. A Vigyél Haza Alapítvány képviseletében érkeztem ide, lehet sétáltatni a menhelyi állatokat, meg kapnak finomságokat is. Ez az egész tele van szeretettel, és ez pont jólesik anyák napján. A gyerekeknek ez egy óriási program, és bízom benne, hogy megtanítják nekik a felelős állattartást is

– mondta.

Kitért arra is, hogy a kutyusok itt boldogok, és a gyerekeket is edukálják, hogy egy négylábúért az örökbefogadás után felelősséggel tartozunk, és akkor is el kell vinnünk őket sétálni, ha fáradtak vagyunk.

Kifejezetten színes volt a kutyaválaszték, láttunk hófehér szamojédeket, apró tacskót, gyönyörű vizslát és babakocsiszerű kutyahordozóban kakaós csigát majszoló angol buldogot. Látványos kutyabarátságok kötődtek, mindenki jól érezte magát, elégedetlen ugatásnak nyoma sem volt.

16 Galéria: Belvárosi kutyafesztivál 2024 Galéria: Belvárosi kutyafesztivál 2024. (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A rendezvényre biciklivel érkezett egy férfi, akinek a kosarában egy aprócska eb ült, a győztes mondat pedig az övé volt:

Megláttam, hogy van itt orvos is, akkor már kérdezek ingyen egyet-kettőt

– árulta el részvételével kapcsolatban.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)