Kiderült, kik az idei Pulitzer-díjas az újságírás világában

Az idei Pulitzer-díjasok között van a The New York Times és a ProPublica, valamint olyan szerzők, mint Jayne Anne Phillips és Jonathan Eig.

A Pulitzerek 15 kategóriában díjazták az újságírás legjobbjait, valamint nyolc művészeti kategóriában, amelyek a könyvekre, a zenére és a színházra összpontosítanak. A közszolgálati győztes aranyérmet kap, az összes többi győztesnek 15 ezer dollár üti a markát – írja a The Guardian.

Az Associated Press a Latin-Amerikán keresztül az Egyesült Államokba irányuló globális migrációról szóló tudósításáért, míg a New York Times és a Reuters hírszolgálata az Izrael elleni október 7-i Hamász-támadásról és annak következményeiről szóló tudósításáért kapott Pulitzer-díjat.

A közszolgálatért járó rangos Pulitzer-díjat a ProPublica kapta a tudósításért, amely „áttörte a titkolózás vastag falát” az amerikai legfelsőbb bíróság körül, hogy bemutassa, hogyan adtak milliárdosok ajándékokat és utazásokat a bíráknak.

A Pulitzer-díjjal külön elismerésben részesültek a gázai háborúról tudósító újságírók és írók, valamint a néhai hip-hop kritikus, Greg Tate.

A The New York Times munkatársai a Hamász 2023. október 7-i, Izrael elleni támadásáról, az izraeli hírszerzés hibáiról és az ország gázai válaszlépéseiről szóló „széles körű és leleplező tudósításáért” nyertek.

A The Times munkatársa, Hannah Dreier az Egyesült Államokban folyó gyermekmigráns-munkáról szóló történeteiért nyerte el a Pulitzer-díjat oknyomozó riportokért. A lap munkatársa, Katie Engelhart pedig a lap harmadik Pulitzer-díját nyerte el feature writing kategóriában, a matriarcha demenciájával küzdő család portréjáért.

A The Washington Post munkatársai az AR–15 félautomata puska „kijózanító vizsgálatáért” nyertek országos riportban, amelyhez néhány megrázó fotót is mellékeltek. A The Post munkatársa, David E. Hoffman a szerkesztőségi cikkek kategóriájában nyert a „lenyűgöző és jól megalapozott” sorozatáért, amely arról szólt, hogyan nyomják el az önkényuralmi rendszerek a másként gondolkodókat a digitális korban. A harmadik díjat Vlagyimir Kara-Murza kapta egy orosz börtöncellából írt kommentárjáért.

A CNN szerint a djíazottak között volt Vlagyimir Kara-Murza, az emberi jogok kiemelkedő orosz szószólója, aki 25 éves börtönbüntetését tölti, mert nyilvánosan bírálta Moszkva ukrajnai háborúját. Az ítéletet a nemzetközi közösség széles körben drákói és politikai indíttatásúnak ítélte.

Az író felesége, Evgenia Kara-Murza a Washington Postnak hétfőn azt mondta, hogy összetört a szíve, hogy férje nem lehetett jelen, hogy maga vegye át ezt a magas kitüntetést.

Kara-Murzát eredetileg 2022 áprilisában vették őrizetbe, órákkal azután, hogy a CNN-nek adott interjújában bírálta az orosz elnök rendszerét.

A közszolgálati díjjal a ProPublica riportereit, Joshua Kaplant, Justin Elliottot, Brett Murphyt, Alex Mierjeskit és Kirsten Berget tüntették ki, akiknek történeteik hatására a legfelsőbb bíróság elfogadta első magatartási kódexét.

A The New Yorker magazin két Pulitzer-díjat nyert. Sarah Stillman a magyarázó riportok kategóriájában nyert a jogrendszer gyilkossági vádakra való támaszkodásáról szóló riportjáért. Medar de la Cruz munkatárs a New York-i Rikers Island-i börtönben raboskodó rabokat emberszámba vevő történetéért nyert az illusztrált riport és kommentár kategóriában.

Jayne Anne Phillips Night Watch című, a polgárháború utáni nyugat-virginiai elmegyógyintézetben játszódó anya-lánya saga nyerte el a Pulitzer-díjat szépirodalomban. A drámadíjat Eboni Booth Primary Trust című műve kapta, amely egy könyvesbolti alkalmazott váratlan útjáról szól, miután elveszíti állását.

Nathan Thrall A Day in the Life of Abed Salama: Anatomy of a Jerusalem Tragedy (Egy nap Abed Szalama életében: Egy jeruzsálemi tragédia anatómiája) című műve nyerte az általános tényirodalmi díjat, a történelmi díjat pedig Jacqueline Jones kapta a No Right to an Honest Living (Nincs jog a tisztességes élethez) című művéért: The Struggles of Boston's Black Workers in the Civil War Era.

Az életrajz kategóriában hétfőn két győztest hirdettek ki: Jonathan Eig Martin Luther King King című életrajzáért: A Life című könyvéért és Ilyon Woo a Master Slave Husband Wife: An Epic Journey from Slavery to Freedom című könyvéért. Cristina Rivera Garza a nővére meggyilkolása ügyében folytatott nyomozásáról, Liliana Legyőzhetetlen nyár című művéről: A Sister's Search for Justice (Egy nővér igazságkeresése) című könyve nyerte el a memoár-önéletrajzi díjat, míg Brandon Som Tripas című műve a költészeti díjat.

Tyshawn Sorey Adagio (For Wadada Leo Smith) című szaxofonversenye lett a zenei díj nyertese.

A Pulitzer-díjakat a New York-i Columbia Egyetem ítéli oda, amely maga is a gázai háború elleni diáktüntetések miatt került be a hírekbe. A Pulitzer-testület a múlt hétvégén a Columbián kívül ülésezett, hogy megvitassa a győzteseket.