Meghalt a Grease sztárja

71 éves korában meghalt a Grease egyik szereplője, a Patty Simcoxot alakító Susan Bruckner – írta meg az LBC. Az ikonikus film minden szereplője hozzátett a sikerhez, ezért halála fájdalmas veszteség minden rajongónak.





A jó kislányok nem menők

A gyönyörű lány Seattle-ben született, és már 18 évesen szépségkirálynő volt, majd 1972-ben ő képviselte Washington államot a Miss America versenyben, ahol be is jutott a döntőbe.

Mielőtt megkapta Patty Simcox karakterét a Grease-ben, már szerepelt a The Brady Bunch Hourban. A Grease után számos televíziós műsorban is lehetett látni, köztük a The Love Boat és a Starsky & Hutch epizódjaiban.

A kitűnő tanuló, igazi stréber nem tartozott a legmenőbb karakterek közé, de azért volt pár emlékezetes jelenete, például amikor

pomponlányként előadta a Rydell középiskola csatakiáltását,

vagy amikor megpróbált Sandy (Olivia Newton-John) barátnője lenni.

Visszavonult a filmezéstől

Kétségtelen, hogy Susan Bruckner azt a népszerűséget nem tudta megtartani, amit a Grease hozott neki, de ezt nem is bánta annyira. Utolsó filmjét, a Halálos áldást 1981-ben forgatta, és utána már csak pár pillanatra tűnt fel a Rendőrakadémia 6.-ban. Részéről tudatos döntés volt ez a visszalépés, mert gyerekeinek – Adam Josephs és Samantha Mansfield – akart élni,

az anyaság mindennél fontosabb volt számára.

Lánya így búcsúzott tőle: „Szerencsém volt, hogy ilyen édesanyám lehetett, aki mindig mutatta nekem az utat, mostantól pedig angyalként vigyáz rám.”

Susan Bruckner május 2-án Miamiban halt meg, szerettei körében.