Robert Downey Jr. olyat csinál, amit eddig még soha

Az Egyesült Államokban sokkal inkább szétválik a színpadi- és a filmszínész fogalma, mint itt Európában.

Rengeteg olyan mozisztár van, aki soha életében nem játszott színházban, mi több, nem is vágyik rá. Hogy Robert Downey Jr. milyen remek a filmvásznon, azt már többször is bizonyította – nem mellesleg az Oppenheimerben nyújtott alakításáért végre megkapta élete első Oscarját is –, de színpadon utoljára 1983-ban lehetett látni, az American Passion című musicalben, egy független színházban.

Negyven év telt el azóta, hogy utoljára szerepeltem a deszkákon, de remélhetőleg gyorsan leverem majd a port magamról”

– nyilatkozta a sztár, a The Guardiennek.

A partnerek még hiányoznak

Persze nem akármihez adja a nevét, a McNeal című darabot az a Pulitzer-díjas Ayad Akhtar írta, aki a Kitaszított és a Junk szerzője is. A történet egy nagy formátumú íróról szól, aki akár a Nobel-díjat is megkaphatja, de nem halad új regényével.

Fura mód egyre inkább rabja lesz a virtuális világnak, már-már betegesen odavan a mesterséges intelligenciáért, miközben

fiával teljesen elidegenedtek egymástól.

Hogy kik lesznek Robert Downey Jr. partnerei, arról még semmit sem tudni, de az alkotók névsora már teljes. A rendező a Tony-győztes Bartlett Sher lesz, aki többek között operákat is színpadra állít a Metropolitanben. A darab díszleteit Michael Yeargan és Jake Barton, a jelmezeket Jennifer Moeller, a fényeket Donald Holder, a hangot Justin Ellington & Beth Lake, a vetítéseket pedig Jake Barton készíti, és Jennifer Rae Moore lesz a színpadmester. A próbák szeptember 5-én kezdődnek, a premier pedig a hónap végén, 30-án lesz a Lincoln Center Theatre-ben.

Drága jegyek

A színházban jelenleg a Ványa bácsi fut, Steve Carell-lel a címszerepben. A Csehov-darabra meglehetősen borsos árban vannak jegyek – a legolcsóbb 225 dollár (82 000 Ft), a legdrágább 318 dollár (116 000 Ft) –, és alighanem annak is mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia, aki Robert Downey Jr.-t szeretné megnézni. Ráadásul

alig két hónapig lesz látható a McNeal, ugyanis a színház november 24-ig tartja a műsoron.

Persze Robert Downey Jr., aki Tony Starkot alakítja a Marvel univerzumban, addig se unatkozik. Kapott egy kisebb szerepet Jamie Foxx All Star Weekend című vígjátékában, és briliáns alakítást nyújt Park Chan-Wook Viet Thanh Nguyen (A szimpatizáns) című adaptációjában is.