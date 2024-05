Az írót megölték, a regényeit betiltották, a siker a mai napig töretlen

Rejtő Jenő legismertebb alakjai az író utolsó regényében is kiosztottak pár pofont, mielőtt az ország végleg elsüllyedt volna a háborúban. A Rákosi-korban betiltott regények elpusztíthatatlanok voltak, Korcsmáros Pál képregényeinek köszönhetően pedig újra és újra feltámadnak. Most Rejtő Jenő búcsúfelvonását, A megkerült cirkálót is elérte a felújítás, a kötet a 2024. május 12-i Budapesti Nemzetközi Képregényfesztiválon debütál.