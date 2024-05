Veres Attila író, forgatókönyvíró új kötete érkezik a tengerentúlra, miközben Európán belül is új területeken hódít. A magyar horrormester alkotásai – aki 2023-ban a Bram Stoker-díj finalistái között volt – több kontinensen ismertek, tavaly pedig a spanyol nyelvterületeken is megvetette lábát.

A horror műfajában számos nagy hatású írót ismerni az angolszász világból Shirley Jacksontól Stephen Kingen át egészen H. P. Lovecraftig. A borzongató műfajnak hazánkban is akadnak képviselői, azonban a kortárs nevek közül az egyik legkiemelkedőbb Veres Attiláé.

A szerzőt 2021-ben Zsoldos Péter-díjjal tüntették ki,

amit a fantasztikum zsáneren belül alkotó művészeknek ítélnek oda minden évben. A szerzőnek eddig több műve jelent meg, úgymint az Odakint sötétebb vagy az Éjjeli iskolák. A The Black Maybe című alkotása 2022-ben debütált az Egyesült Államokban, és azonnal felkapták, még a The Guardian is ajánlást írt róla.

Kelet és nyugat

Veres Attila 2023-ban már a Bram Stoker-díj finalistái között volt, amely egy évente kiosztott elismerés a horror és fantasy műfajának legnagyobb nevei közt. Az 1987-ben alapított díj a Dracula szerzője után kapta a nevét, azóta pedig olyan írók kapták meg többek közt, mint Stephen King, George R. R. Martin vagy Clive Barker – az elismerést a Nemzetközi Horrorírók Egyesülete adja át.

2023-ban elkeltek a The Black Maybe spanyol jogai is, így a dél-amerikai terjesztés is biztosított. A sikeren felbuzdulva a Valancourt Books – amely a kötet terjesztéséért felel az Egyesült Államokban – úgy döntött, hogy kiadják a szerző legutóbbi művét is teljes egészében, amely magyarul A valóság helyreállítása címen jelent meg.

Ezzel párhuzamosan a szerző magyarországi kiadója, az Agave Könyvek egy ideje már azon dolgozik, hogy Veres írásai orosz nyelvterületen is megjelenhessenek. A tárgyalásokat végül siker koronázta, így hamarosan az orosz olvasók is megismerhetik Veres Attila horrorköteteit.