Rosszullét miatt leállt a koncert a Budapest Parkban

Juhász Márton, azaz Dzsúdló felhívta a figyelmet az Instagram-oldalán, hogy a Budapest Parkban a koncertje nyolc óra előtt kezdődik, hosszú lesz, és izgalmas. Így is lett! Több mint 11 ezer ember előtt írt történelmet.

Nem húzták az időt a srácok, minden a terv szerint haladt. Energikus koncert, elégedett közönség. De ennél jóval több volt, amit kaptunk. Olyasmit láthattunk, amit magyar előadótól még soha.

Dzsúdló hanyag eleganciája a szövegekben, az öltözködésben és a koncerthez való hozzáállásban is megmutatkozik. Nem tolja túl a promót, mégis telt házas bulikat csinál. Korábban a Budapest Arénában, most a Budapest Parkban.

Ilyen még nem volt

Az estét Lil Frakk indította, és felkészítette a közönséget a közel kétórás bulira, amit az est főhőse úgy hozott le, mintha a világ legkönnyebb dolga lenne. Dzsúdló olyan természetességgel működik a színpadon, ahogy kevesen. A zenészekkel és a közönséggel is olyan könnyen kommunikál, mintha tanították volna neki. Az amúgy is jó hangulatban lévő közönséget elkápráztatta a fényshow, ami az egész estét körülölelte. Nem estek túlzásokba, és így is működött.

Dzsúdló a koncerten történelmet írt, ugyanis korábban

még senki sem énekelt a Budapest Park közepén felhúzott kisszínpadon.

Elhangzott az Ernő és a Semmi című dal is, amit hatalmas ováció kísért. Az énekest ezen a ponton kicsit mindenki magához közel érezhette.

Rosszullét miatt leállt a koncert

Természetesen vendégek is voltak a műsorban, Dzsúdló nem felejtette el a spanokat sem: az Arsenal-mezben rappelő Signo után Majré a 21 című dalt nyomta el a főhőssel – a teljes közönség velük énekelte a dalt, ami mindkét énekes arcára mosolyt csalt. A setlisten az elmaradhatatlan Lej is helyet kapott, amit Lil Frakk-kal együtt adtak elő, és olyan energiákat mozgattak meg, amire senki sem gondolt volna. A terasz majdnem leszakadt az ugrálástól.

A Várnék című slágert ugyan Azahriah nélkül adta elő, de így is mindenki teli torokból énekelte vele.

Sajnos ez a koncert sem múlt el eseménytelenül, már ami a rosszulléteket illeti. Volt, aki már több mint húsz órája várakozott a helyszínen, hogy jó helyen állhasson, és ennek meglett a böjtje. Amikor az énekes meglátta, hogy valaki rosszul van, leállította a koncertet, és csak akkor folytatta, amikor megbizonyosodott róla, hogy minden rendben van.

Sikítás, sírás, nevetés

Maga a buli egy ünnepség volt, a jeles alkalomra pedig Dzsúdló is kiöltözött. Fekete zakó, fehér ing, fekete nyakkendő, napszemüveg és farmernadrág, amit egy skótszoknya takart. Az érettségit letudó fiatalok szép számmal képviseltették magukat az eseményen, irgalmatlan hangorkán, sikítás, sírás, nevetés, minden volt, ami egy sztárfellépő koncertjét azzá teszi, ami. Természetesen a technika is emelte a produkciót, a ritmusra fellobbanó tűz, a ledfal és a füst is hozzájárult a több mint tízezer ember szórakoztatásához.

Mozdulni sem lehetett a küzdőtéren, a telt ház tényleg telt ház volt. A teraszokra is elfogyott minden jegy, de az amúgy szellősebb részlegen is feltorlódtak az emberek, ugyanis mindenki látni akarta a koncertet, és azt csak a teraszok egy bizonyos részéről tehette volna meg.

Energiából nem volt hiány, Dzsúdló végigpörögte az estét, ha nem fogynak el a dalok, talán még most is a színpadon állna. A közönségben nem maradt hiányérzet, minden ismertebb dala elhangzott, mint például a Hiszti, az Unom, a Keringő, a Tavaly télen, a Bálnák vagy a Spanom. A rajongók elégedetten távozhattak a buli után.

