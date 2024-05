Eperjes Károly: Halottan születtem, aztán felsírtam

Isten, színház és az ember dolgairól kevesen tudnak olyan lelkesen beszélni, mint Eperjes Károly színművész. Még akkor is azt mondja, ami a szívén van, vagy a lelkében lakozik, amikor tudja, hogy aki hallgatja, talán éppen homlokegyenest mást gondol a világ dolgairól.

Problémának tartja, hogy Magyarországon ma sokan nem tudnak vagy nem is képesek beszélgetni egymással, miközben azt is kimondja, hogy szerinte

az utolsó vacsoránál van az az egyetemes asztal, ami mellé le lehetne ülni, és megbeszélni a sérelmeiket, fájdalmaikat.

Szerinte ha az ember két olyan könyvet elolvasott, amelynek címe a Biblia, valamint Arisztotelész Poétikája, és meg is értette, hogy ez a két könyv miről szól, akkor onnantól kezdve csakis egyetemesen tud gondolkozni a világ dolgairól. Ahogyan ez nála is történt, és azóta is tart. Pedig, mint mondja, utalva Orbán Viktor miniszterelnökre is,

a liberális élet pátyolgatott színésze voltam. Viktor a liberális élet pátyolgatott politikusa volt.

Élőben az arútluK, Sopronból

Rendhagyó műsorra invitáljuk az Index olvasóit. Az idei SopronFest egyik vendége a 70 éves Eperjes Károly színművész volt, akivel Sopronban, a Deák Étteremben közönség előtt beszélgettünk. Az arútluK ezúttal podcast formában is megtekinthető. A beszélgetést 2024. május 11-én, szombaton késő délután rögzítettük.

A beszélgetésből sok olyan dolgot megtudhatunk, amiről Eperjes Károly még nem sokat beszélt nagy nyilvánosság előtt, és olyanokat is, amelyek útmutatóul szolgálnak hozzá, színművészetéhez, hitéhez, világlátásához, és azt is megtudjuk, hogyan gondolkozik ember és Isten dolgairól. Mert, mint mondja,

van egy békaperspektíva, és van egy másik. Mi, emberek arra rendeltettünk itt a földi életben, hogy azt a másik perspektívát képviseljük.

Hogy melyiket is, az kiderül a beszélgetésből. A felvételen szóba kerül az is,

hogy úgy született, hogy a köldökzsinór a nyakára csavarodott,

mit jelent neki Hegykő és Sopron,

hogy mielőtt színművész lett, profi szinten rúgta a labdát,

miért lett országgyűlési képviselő, illetve miért nem lett az,

miért fájt neki az, amikor az egyetemen a színészosztálya nem jelent meg az óráján,

miért hagyta ott a Nemzeti Színházat,

és milyen színházat épít most a Magyar Színházban.

Aki lemaradt volna az arútluK podcast előző adásáról, vagy újra meghallgatná a beszélgetést, az ide kattintva megteheti.

Ha nem akar lemaradni az artúluK műsorairól, iratkozzon fel az Index felületein elérhető csatornákra!

(Ez a szerkesztőségi tartalom a SopronFest közreműködésével jött létre.)

(Borítókép: Eperjes Károly / Fotó: Kaszás Tamás / Index)