„Ez a program megmutatta, hogy nem vagyok egyedül a világon”

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem összefogásában megvalósuló program tavaly őszi, tehetségeket felkutató országjárását követően sikeresen elindult az első ösztöndíjas évfolyam.

A fiatalok kéthetente ellátogatnak a MOME Zugligeti úti campusára, ahol mentorok, tanárok és egyetemi hallgatók segítik fejlődésüket. Az előkészítő foglalkozásokon és műhelymunkán túl rendszeres konzultációkon vesznek részt, valamint különböző közösségi programokon kapcsolódnak ki.

A gyakorlatorientált foglalkozásokon a kreatívipar különböző területeit ismerhetik meg a diákok, a tanulást és tapasztalást élményként élhetik meg. A campusszal és egyetemi léttel való ismerkedést, a kreatív foglalkozásokat, a produktivitás fejlesztését és asszociatív játékokat.

Csak néhány aktivitás, ami a fiatalok kedvencévé vált, de a különböző kiállítások látogatása vagy a hallgatói mentorokkal szervezett egyéni programok is emlékezetes pillanatokat okoztak a résztvevőknek.

– árulta el az egyik ösztöndíjas.

A tanterv értelmében az első félév kiemelt célja a kreatív képességfejlesztés és a biztos alapok lerakása, a diákok kezét pedig az iskolai szünetekben sem engedik el, augusztusban ötnapos alkotótábort tartanak a campuson, ahol

Októbertől indul a szakspecifikus előkészítő, amelynek célja egy saját művészeti portfólió kidolgozása a felvételire.

A program célkitűzése, hogy jövőálló tudással, tapasztalattal és magabiztossággal vértezze fel a fiatalokat, amit aztán életük bármely területén kamatoztathatnak. Ennek érdekében a teljes képzési idő alatt szakértői mentális támogatást is kapnak a diákok, így csökkentve a lemorzsolódás kockázatát.

Számomra nagyon jól jött, hogy hétvégére esett ez a program, segített kikapcsolni, adott egy újabb lendületet, főleg így, hogy tudom, hogy ha kell, akár én is és a társaim is tudnak segítséget kapni az ottani emberektől, és ez ad egyfajta megnyugvást

– mondta egy másik fiatal.

Az intézmény történetének első, kifejezetten a szegénysorból érkező tehetségeket felkutató és felkaroló programja Böszörményi-Nagy Gergely, a MOME alapítványi elnökének nevéhez fűződik.

Új programunk kifejezetten a fővárostól távol élő, középiskolás korú, hátrányos helyzetű tehetségek felkarolásáról szól, módszeresen és hosszú távon gondolkodva. A két teljes évet felölelő mentorálás során a résztvevők kreatív felkészítése, felvételi portfóliójuk összeállítása mellett mentálhigiénés fejlesztésükre, önbizalmuk erősítésére is kiemelten figyelünk – ahogy pedagógusaik és szüleik bevonására is. Nemcsak azt tekintjük sikernek, ha a két év után egy-egy résztvevőnk sikeres felvételit tesz a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre, hanem azt is, ha más intézményben tanul tovább – ha perspektívaváltást érünk el az életében. Felemelő munka lesz kísérni az ösztöndíjasainkat ezen az úton!