Most ingyen alhatunk Prince ágyában

Az Airbnb kínálatában nem csak a legendás énekes otthona bukkan fel, a Fel! című film lufikkal röptetett háza is megtalálható, valamint Ferrarikkal is alhatunk, ha kedvünk tartja.

Új szálláshely-kategóriát indított el az Airbnb, amely most ikonikus helyszínek lefoglalását teszi lehetővé.

Tizenegy extravagáns helyszín közül lehet választani, amelyek között helyet kapott a Pixar Fel! című filmjének légballonokkal díszített háza is.

Bár nem utazhatjuk körbe a földet a lufis házzal, azonban tényleg képes repülni, sőt Carl Fredricksen lesz a házigazdája a négy szerencsésnek, akit kiválasztanak, és eltölthetnek ott egy estét.

Ezek a helyszínek nem lesznek állandóan elérhetőek, így keveseknek lesz lehetősége kipróbálni őket. Ráadásul a legtöbb hely nem kér pénzt azért, hogy elszállásolja azt a 4000 vendéget, akit véletlenszerűen sorsolnak ki a jelentkezők közül.

Édes álom a Ferrarik között

Az olaszországi Marnanellóban található Ferrari Múzeum még ennél is kevesebb, csupán két embert szállásol el olyan ágyakban, amik abból a bőrből készültek, mint a Ferrarik ülései. Nem csupán az éjszakai tartózkodást biztosítják, a két fő VIP-vendégként részt vehet az imolai Formula–1-es nagydíjon, valamint tehet egy próbakört egy Ferrari 296 GTB-vel, méghozzá Marc Gené egykori autóversenyző társaságában.

Nem csak a sport és a filmek szerelmeseit veszi figyelembe a szolgáltatás, azok sem maradnak hoppon, akik a zenéért rajonganak, ugyanis Prince egykori minneapolisi otthonában is alhatunk, amely az Economx információi szerint a Purple Rain című 1984-es filmben is szerepelt. A zenész házát most először nyitják meg a nyilvánosság előtt.