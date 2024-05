Feljöttek a föld alól, most nagy dobásra készülnek

Egy kőhajítás a Városligettől a Damjanich utca. Archaikus, díszes, ódon homlokzatok borítják az egymásba fonódó épületeket. Itt, az ötvenes szám alatt található a D50 Hotel és Rendezvényközpont. Az épület nagy felújításon, bővítésen megy keresztül, hamarosan pedig új rendezvényteremmel is bővül. Alkalmunk nyílt bejárni az épület tereit, szobáit, megismerni a rendezvényhelyszínek és a hotel hangulatát, lehetőségeit.

Az épület a kétezres években került vissza az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye tulajdonába, miután 1951-ben államosították. Ezután kezdődhetett a még a világháborúban megsérült építmény felújítása. A Damjanich utcai házat elkészültekor, 2019-ben megáldotta Erdő Péter bíboros, innentől működik hotelként és rendezvényhelyszínként.

A D50 előterébe belépve letisztult, modern közeg fogad minket. Hol tágas, hol labirintusszerű elrendezése egyszerre adja nyitottság és meghittség érzetét – attól függően, merre jár az ember.

Terülj, terülj!

Az emeletre felérve az új étkezőbe kísértek minket – mi voltunk az elsők, akik egy rendezvény keretében lakhatták be ezt a teret. A modern, letisztult, hangulatában, bútorzatában mégis kicsit a XX. század elejét idéző tér széles ablakaival az utcafrontra néz a magasból.

Itt számos ételkölteményből készült villásreggelivel fogadtak.

A szakácsok felkészültek a vendégseregre. Apró falatokból összeállított, tucatnyi különféle ételt felsorakoztató menü várt bennünket, amiben szinte minden íz és szín megtalálható volt. A számos ételkülönlegesség között szendvicsek, ostyák, apró salátatálak, sushiformába töltött sütemények, különféle édességek és friss palacsinta fogadott.

11 Galéria: D50 Hotel és Rendezvényközpont Fotó: D50 Hotel és Rendezvényközpont

A bendőnk megtöltése és a kávé elfogyasztása után elkalauzoltak minket a komplexumban. A bejárás három csoportban történt, mi az utolsó csapatban indultunk el.

Az új reggelizőhellyel egy emeleten lévő Óbuda teremben kezdtük. A mintegy ötven főt befogadni képes térben rendezett széksorok, a falon pedig több vászonból összerakott, hatalmas festmény fogadott bennünket.

Egyel lejjebb van az előtérből nyíló hall – pontos nevén az Esztergom terem. Az új rendezvényhelyszín átadásáig ez a D50 legnagyobb terme,

amely kétszáz embert tud majd befogadni. Az elsőre szigorú, szakmai konferenciák otthonának tűnő tér trükkös hely. A hátsó falát hatalmas függöny borítja, amely egy gombnyomásra beereszti a természetes fényt, teljesen megváltoztatva a terem hangulatát. Ha a függönyt visszahúzzák, leereszkedik elé a széles vetítővászon, a hangtechnika pedig bekapcsol, az Esztergom terem újból konferenciák otthonává válik.

Az új reggelizőhely átadásáig az alagsorban volt – cikkünk írásakor még van – az étkező. Ebből nyílik az épület dupla rendezvényterme, a Pest-Buda terem. Nevét stílszerűen különleges oszthatóságáról kapta: az alapból 170 négyzetméteres tere, ha a közepén lévő falat elhúzzák, két 85 négyzetméteres teremmé válik, ezáltal többféle funkciót is képes ellátni. A kivetítési felület és a beépített hangtechnika, ahogy az összes rendezvényteremben, itt is alaptartozék.

Újítás

Az épület utolsó – egyelőre építés alatt álló, udvarról nyíló – rendezvényhelyszíne, amikor elkészül, a D50 legnagyobb tere lesz. Az új szárny, amely érdekes módon – a szervezők elmondása alapján – hivatalosan már a Damjanich utca 48-hoz tartozik, a D50 parkolója mellett épül. Belső tere és széles bejárata elegendő ahhoz, hogy akár autók is beférjenek oda,

miközben nagy méretével próbálnak hiánypótló helyszínt létrehozni a belváros közelségében.

Kérdésünkre a szervezők elmondták, hogy az épületrész előreláthatóan őszre lesz kész, és karácsonykor már szeretnének ott rendezvényt tartani. A felújított tetőszerkezet és tér kialakításakor arra is figyeltek, hogy a hangszigetelésnek hála hangosabb rendezvényeket is be lehessen fogadni, továbbá kérdésünkre azt is elmondták, hogy a belső hangkezelésre is figyeltek.

A csapat, amellyel együttműködnek, többek között az Operaházon is dolgozott.

A túra részeként – ha már hotelként is funkcionál – beleshettünk a D50 egy-egy szobájába. A szűkös, városi elhelyezkedés ellenére is igyekeztek otthonos szállóhelyeket létrehozni. Tiszta lakrészek, modern bútorzat, az épülethez illő stílus fogadja a vendégeket itt is. 36 szobájával a D50 arra törekszik, hogy a több száz fős rendezvényeik mellett szállást is biztosíthassanak azoknak, akik nem csupán egy délutánra érkeznek a Damjanich utcába.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom az Eventrend Group közreműködésével jött létre.