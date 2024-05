Újabb segítséget ajánlottak fel a daganatos betegséggel küzdő Tompos Kátyának

Mint azt az Index is megírta, Tompos Kátya színésznő daganatos betegséggel küzd, amit hosszú időn keresztül igyekezett titokban tartani, de a kezelések további finanszírozásához szükséges pénzt már sem ő, sem a családja nem tudja előteremteni, ezért barátai a nyilvánossághoz fordultak segítségért.

A művészvilág azonnal reagált is, egyéni adományokkal és koncerttel is támogatva a színésznőt. Legutóbb Balázs Andrea osztotta meg Facebook-oldalán azt a hírt, hogy a Karinthy Színház is csatlakozik a gyűjtéshez.

Csak ülök, és potyognak a könnyeim. Pár perccel ezelőtt hívott Olt Tamás, színházam igazgatója. Azért hívott mert a június 13-i Karinthy Frigyes: A bűvös szék című előadásunk teljes bevételét Fábián Juli Emlékalapítvány részére, azaz Tompos Kátya gyógykezelésére ajánljuk fel

– írta.