Heti rendszerességgel jelenik meg az Index kultúra rovatának arútluK című podcast adása. Számos egyeztetés előz meg egy ilyen beszélgetést, amikor pedig felhívunk egy vendéget, rögvest érti, mire gondolunk, ha azt mondjuk: podcast-beszélgetés. Magunk sem töprengünk azon, hogy miért is podcastnek nevezik ezt a műfajt.

De honnan ered a szó? Miért terjedt el annak ellenére, hogy nem sokan tudják a pontos jelentését? Számos ilyen kifejezés épült be a mindennapjainkba, főleg a social media (közösségi média) világának kibővülésével, ezért úgy döntöttünk, összeszedünk olyan gyakori kifejezéseket, amelyek eredete nem is olyan egyértelmű, mint elsőre tűnik. Listánk a teljesség igénye nélkül készült.

Titokban almát reklámozunk

Podcast / Vodcast

Ha már ez a szó indított el minket a lejtőn, kezdjük is ezzel. A műfajt eredetileg – még 2000 környékén – „audioblogging” néven azonosították. Egészen 2004-ig kellett várni, hogy a podcast kifejezés megjelenjen, ami egy bizonyos Ben Hammersley-hez köthető. A The Guardian rovatvezetőjeként és a BBC újságírójaként is dolgozó médiaszakember 2004 februárjában használta először a kifejezést a The Guardian egy cikkében.

A szó alapvetően az iPod (az Apple zenelejátszó készüléke) és a broadcast (angolul adást, közvetítést jelent) kifejezések összevonásából született.

A podcast kifejezés 2004 szeptemberben terjedt el az iPod-felhasználók körében, majd a mára világhírűvé vált Adam Curry – a podcast műfajának egyik legnagyobb neve – is átvette. Talán nem meglepő, hogy a video podcast, vagyis a vodcast szó is ebből ered.

Blog / Vlog / Bliki



A kifejezés az internet hőskorára, a kilencvenes évekre nyúlik vissza, amikor egyre több lett az online bejegyzésekben publikáló személy és az erre alkalmas felület. Az ilyen típusú közlésforma első változatait még „weblog” néven ismerték, ami a World Wide Web (www) és a log (események rendszeres rögzítése) kifejezésekből olvadt össze. Jellegzetessége a fordítottan kronologikus, írott kommunikáció, amelynél a legaktuálisabb bejegyzés van elől.

A weblog kifejezéssel Jorn Barger amerikai blogger rukkolt elő 1997-ben, hogy ki tudja fejezni azt a rendszeres, napló-szerű posztolást, amit az interneten szörfözve végzett. Ezt poénból bontotta szét a „we blog” szópárosra Peter Merholz saját blogján 1999-ben. A blog szót nem sokkal később a Twitter társalapítója, Evan Williems is átvette, aki már igeként és főnévként is alkalmazta. Ennek a fajta kommunikációnak a videós változata (mint video blog) az úgynevezett vlog. Az olyan blog, amelyet az olvasók is szerkeszthetnek, a bliki – a blog és wiki szavak összetételéből.

Streaming

Az egyik legrégebbi kifejezés a gyűjtésünkből, amely még az 1990-es évek elejéről származik. A szalagos meghajtóknál használták a mágnesszalag feltekerésének és lejátszásának együttes kifejezésére a Data Electronics vállalatnál. A streaminget (szó szerinti fordításban: folyó, áramló) a kilencvenes években a „video on demand” szolgáltatások, valamint az IP-hálózatokon (internetprotokoll) elérhető élő videókra alkalmazták egyértelműsítésként. Video streaminggel először a Starlight Networks, audio streaminggel pedig a Real Networks kezdett foglalkozni.

Kosarast tolláról

Tweet

Sokszor már nem fogunk találkozni ezzel a kifejezéssel úgy, hogy annak valóban értelme is legyen. A kifejezés ugyanis a Twitter oldalon használt apró, blogszerű bejegyzést takarja. A szó magyarul annyit tesz: csipogás, csiripelés. Alapvetően a Twitter – Elon Musk ámokfutása előtti – logójához és nevéhez kapcsolódik, ugyanis a cég a kezdet kezdete óta egy madarat használ jelképeként. Az első formát még 2000-ben vásárolták az iStockról mindössze 15 dollárért, amit úgy neveztek: Larry a madár. Idővel kiderült, ez egy nem is olyan rejtett utalás volt az NBA legendás játékosára, Larry Birdre.

Hashtag

Ez már a Twitteren terjedt el, ráadásul még a kétezres években. 2007-ben az amerikai blogger, Chris Messina javasolta a hashtagek bevezetését egyik Twitter-bejegyzésében (tweetjében), így a tematikus kategorizálás hatalmas lépést tehetett előre. Messina nem próbálta szabadalmaztatni vagy pénzzé tenni az ötletét, mert úgy vélte, a hashtagek az internet szüleményei, amelyek nem tartoznak senkihez. A szó maga a hash mark (kettőskereszt) és a tag (címke) szavakból tevődik össze.

Bug

Azt gondolnánk, hogy a kifejezés átvitt, de valójában nem az. A szoftverhibát jelölő bug, azaz bogár szó két tőről fakad – az egyik ismeretlen, a másik pontosan meghatározott. A kifejezés a mérnöki nyelvben már a XIX. században is jelen volt, a rendszer tervezési hibáját jelölte, ami miatt nem kívánt végeredmény születik – Thomas Edison is használta a szót.

Informatikai körökben ennek ellenére csupán 1947-ben terjedt el, meglepő módon egy valós rovar miatt.

A Harvard Egyetemen épp egy korai számítógépen dolgoztak, amikor technikai hibát észleltek. A gépház feltárása közben találtak rá az okra: egy molylepke befészkelte magát a gépbe. Grace Hopper, az Egyesült Államok Haditengerészetének ellentengernagya – aki informatikus tudós volt – is részt vett a kutatásban, többek közt ő terjesztette el a kifejezést informatikai körökben. A rovar azóta is megvan egy korabeli feljegyzéshez ragasztva, a következő felirattal:

Az első igaz eset, amikor valóban bugot találtunk.

Spam / Splog



Mivel a kifejezés ma már szótár szerint is levélszemetet jelent, nem érdemes túlgondolni, de internetes körökben elterjedt használata miatt – amely szerint ez nagy mennyiségben elküldött, az esetek többségében reklám célzatú üzenet, vagy chat csoportokban beszélgetések megtörésére használt zavarkeltés – már jóval érdekesebb. Valószínűleg kevesen gondolnák, hogy a szó eredete a brit humor nagyágyúihoz köthető.

Spam volt a címe a Monty Phyton Repülő Cirkusza 1970-es kabaréjelenetének, amelyben a pincérnő próbálja felsorolni a menüt, amelyen szinte minden tétel tartalmazza a spam szót. A beszélgetés dugába dől, ahogy a viking kórus rácsatlakozik a spam szavakra, és egyszerűen érthetetlenné válik az egész.

A spam speciális fajtája a splog, amely a spam és a blog szavakból tevődik össze. Elsősorban arra használják az informatikai szlengben a kifejezést, amikor a spam tartalom blog formátumban jelenik meg.

Japánok, trollok, szonár

Reels

Az Instagram és a Facebook közkedvelt rövid-videós tartalma nem komplikálja túl magát. Ezzel akartak betörni a TikTokhoz hasonló rövid, állított formátumú videós platformok versenyébe még 2021-ben. A kifejezés magáért beszél. Magyarul annyit tesz: tekercs, orsó – feltehetően a folytonos pörgetésre utalva.

Post

Hasonlóan egyértelmű a helyzet a post szóval. Igeként annyit tesz a szó, hogy kifüggeszteni – látható helyen közzétenni, reklámozni, bejelenteni valamit. Ebből származik a közösségi média üzenőfalán közzétett bejegyzés neve, amely nevével is utalva rá, egyfajta falként funkcionál.

Emoji

A szónak – a közhiedelemmel ellentétben – semmi köze sincs az angol emotion (érzelem) és emoticon (hangulatjel) kifejezésekhez. A hasonlóság csupán a véletlen műve, mivel az emoji kifejezés eredendően japán, és a szigetország kép és karakter szavainak összekeveréséből jött létre. Az első szettet a kis figurákból – amelyek akkor még fekete-fehér, néhány pixelből összerakott képecskék voltak – 1997-ben hozta létre a japán SoftBank nevű telefonos vállalat. Népszerűségük a 2010-es évektől kezdett tetőzni, egészen addig, hogy 2015-ben az év szavának választották a sírva nevetős emoji arcot.

Ping

Egy különleges szoftver segédprogram, amellyel tesztelni lehet a gazdagép elérhetőségét az IP-hálózaton. A programot Mike Muuss írta 1983-ban, amikor az Amerikai Hadsereg Kutató-laboratóriumában dolgozott. A ping a nevét a szonár által kiadott hang után kapta, mivel módszertana a szonár visszhang-technológiáján alapszik.

Troll

Ez az a pont, ahol mi sem lettünk sokkal okosabbak. A troll kifejezést azokra az interneten posztoló felhasználókra alkalmazzák, akik viselkedésükkel szándékosan provokálnak, feszélyeznek más embereket.

A kifejezés nagyjából az internettel egyidős, de bizonyított, hiteles eredete nem maradt fenn.

A trollkodásnak (trolling) vannak katonai és halászati értelmezései is – előbbinek van is valamennyi köze az online változathoz –, míg a főnévi forma (troll) az északi mitológiából ismert, misztikus, legtöbbször negatív karakterű, emberszabású lény. Nem tudni, mikor terjedt át és idomult az internet nyelvezetéhez a kifejezés, ráadásul mindkét forrás párhuzamba hozható az internetes troll és trollkodás jelentésével. Annyi bizonyos csupán, hogy az Oxford Szótár 1992-ben vette nyilvántartásba a szót ebben a változatban. 1997-ben a Kevin and Kell című internetes képregényben már a mai értelmezésében jelenik meg a troll kifejezés.

