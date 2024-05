Széthasogatta vendégei öltözékét a híres meseíró

Az írók gyűjtőszenvedélyét járja körül Ady Endrétől Tandori Dezsőig a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) legújabb kiállítása. A tárgyak társasága – Írók gyűjteményei című tárlat megszólaltat nyolc kortárs írót, és magát a múzeumot is a gyűjtő szerepében mutatja be az írógépeken keresztül. A tárlat a PIM alapításának 70. évfordulóját ünneplő gyűjteményalapú kiállítássorozat második állomása.

„Minden író gyűjtő – nyilván ezért nevezik szerzőnek, ugyebár. Mindenesetre szerintem nem képes izgalmasan írni az, aki nem őrizte meg magában a gyerekkor mindenre kíváncsi, tücsköt-bogarat felszedegető, kísérletező mohóságát” – mondta Szabó T. Anna József Attila-díjas költő A tárgyak társasága – Írók gyűjteményei című kiállítás megnyitóján a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

A tárlat az írók belső világának rejtettebb, kíváncsiságról, játékosságról, szenvedélyről árulkodó zugába ad betekintést. A szerzők tárgyait, valamint azok történetét hat tematikus csoportba rendezve mutatja be – olvasható a PIM honlapján. Olyan érdekességeket is láthatunk, mint Lázár Ervin gyűjteménye, amelynek különlegessége, hogy minden vendége nyakkendőjéből levágott egy darabot, és azokat egy táblára tűzte. Emellett megnézhetjük

Gyurkovics Tibor különböző országokban vásárolt kalapjait,

Karinthy Ferenc leányfalusi házának egyik ajtaját neves személyiségek aláírásaival,

Ady Endre és Csinszka egykori lakásának falait díszítő festményeket,

Jókai Mór sétapálcáit,

Tandori Dezső játékmedvéit és még sok minden mást is.

A múzeum közleménye szerint az írók gyűjteményei hűen visszaadják gazdájuk személyiségét, szokásait, kapcsolatait, és a műveik világáról is beszélhetnek. Az is érdekes, hogy a gyűjtés, mint téma, az írók szépirodalmi szövegeiben is jelen vannak.

Szabó T. Anna ezt is szóba hozta a megnyitón. „Milyen jó, hogy ennek a gyűjtögető szenvedélynek külsődleges megnyilvánulásai is vannak, hogy az írók többsége szerez vagy gyűjt valamit, és különösen azok, akiknek megadatott az állandó otthon és a minimális anyagi stabilitás – igazi vagyont sajna nem mondhatok, ennek itt nálunk nincs hagyománya.”

Tárgy és ember közötti kapcsolat

A József Attila-díjas költő szerint az irodalmi művekben gyakran szerepelnek ilyen-olyan holmik.

Hogy mennyire foglalkoztatják a magyar írókat a tárgyak, azt mindjárt a Magyarországra kerülésemkor megtapasztalhattam, mert az első könyv, amit 1987-ben beszereztem, a Sárga ernyő című versgyűjtemény volt Linka Ágnes szerkesztésében, telis-tele tárgyakról szóló versekkel.

Szabó T. arról is beszélt, hogy a legfontosabb örökségeit korábban vagy teljesen felszámolta, vagy új helyre vitte – ezek közé tartozott az anyai felmenői összes tárgya –, ezért még jobban tudja, milyen fontos ez a bensőséges viszony, ami tárgy és ember közt kialakul.

Annyira csúnyák, hogy már szépek

A tárlaton, amelynek kurátora Zeke Zsuzsanna muzeológus, nyolc kortárs író gyűjteményébe is betekinthetnek a látogatók: Bartis Attila, Kukorelly Endre, Márton László, Rakovszky Zsuzsa, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Ugron Zsolna és Várady Szabolcs mesélnek tárgyaikról, gyűjteményeik és szépirodalmi szövegeik találkozási pontjairól.

Kukorelly Endre József Attila-díjas író az RTL-nek azt mondta: ő gyerekként bélyegeket gyűjtött, de manapság olcsó könyvtári könyvekre vadászik.

Olvasni nem nagyon lehet ezeket, mert szétesnek. De annyira csúnyák, hogy már szépek.

A kiállításon a múzeum maga is bemutatkozik gyűjtői szerepben, méghozzá egy kiemelt kollekcióval, az írógépekkel. Ezek szimbolikusan az író és az elkészült mű között állnak, egyfajta közvetítő szerepben, hiszen részesei az írások keletkezésének. Látható többek között Babits Mihály 1945-ben bombatalálatot ért írógépe is, amelyen életművének legjelentősebb részét írta.

A tárgyak társasága – Írók gyűjteményei kiállítás 2024. december 15-ig látogatható a Petőfi Irodalmi Múzeumban.