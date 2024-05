A jazz, a képregények és az elektronikus zene kerül főszerepbe ezen a hétvégén

Hétvégén jön az egyik legizgalmasabb kulturális fesztivál, a KoreaON! Ezenkívül a jazz, a képregények, az elektronikus zene, sőt a magyar kultúra iránt érdeklődőknek is kedveznek a közelgő programok.

Május 18., szombat

KoreaON – Koreai Kulturális Fesztivál

Május 18-án és 19-én, két napon át merülhetünk el a koreai kultúrában a KoreaON fesztiválon. A Hungexpo falai között teljesen ingyenesen láthatunk modern és tradicionális zenei produkciókat, taekwondobemutatót, de benevezhetünk koreai szépségápolási tanácsadásra is. A K-pop-rajongóknak jó hír, hogy lesz K-pop-parti, ráadásul egy ismert, öttagú dél-koreai a cappella csapat, a MayTree is színpadra lép. Mindeközben kézművesstandokon ismerkedhetünk a kultúrával, a gasztronómiával, és családi programokba is bekapcsolódhatunk.

Cruisin x LavaLava with Josh Wink

A LavaLava és a Cruisin közös buliján tér vissza Budapestre Josh Wink, az amerikai acid pionír. Egyenesen Philadelphiából érkezik hozzánk, rögtön a Duna kellős közepére, az Európa Hajó teraszára, május 18-án.

Budapest Comic Con 2024

Idén is lesz Budapest Comic Con, idén a harmadik! A szervezők számos külföldi és magyar színészt, képregényalkotót, hazai és nemzetközi árust hívtak el a rendezvényre május 18. és 19. között, hogy ezen a hétvégén a képregényőrültek, sorozat- és filmfanatikusok, cosplay- és animemániások, ifjú jedi padavanok, valódi szuperhősök ne unatkozzanak.

Május 19., vasárnap

Jazzy Fesztivál 2024

Borozni jó. Borozva koncerteket hallgatni még jobb. Ebből a két egyszerű megállapításból indultak ki a Jazzy Fesztivál szervezői. Május 17. és 21. között a MomKult teljes külső-belső területén várnak 3 színpadon 22 koncerttel, 4 DJ-vel, 40 borászattal és a város legjobb food truckjaival.

Délutántól a jazz, a funk, valamint a soul stílus képviselői táncoltatják meg a jazz szerelmeseit. Fellép többek között az Anima Sound System, Barabás Lőrinc, a Ladánybene 27, a Los Orangutanes, a Melody Maker, Sárik Péter, Zolbert, Izo Fitzroy, Temesi Berci. Esténként pedig egy-egy nemzetközi nagyágyú zárja az estét: pénteken a PASO és a világhírű brit csapat, Matt Bianco koncertjén bulizhat a fesztivál közönsége. Szombaton Takács Nikolas koncertje után a francia nu jazz formáció, az Electro Deluxe vegyíti a soul, a funky, a szving és a hiphop elemeit a színpadon, hétfőn Dés László és a holland soulénekesnő Sharon Kovacs lép fel.

Tárlatvezetés a Kis magyar kockológia. A modernitás hajlékai a Kádár-korszakban c. kiállításon

A kiállítás alapgondolata egy mindannyiunk számára ismerős, csaknem hétköznapi építészeti jelenség, a jellegzetes kockaház (sátortetős kockaház, ún. Kádár-kocka) mint a modernizáció kifejeződésének megjelenítése. A hatvanas-hetvenes évek családi háza a mai napig meghatározza a magyar vidék településeinek képét. A magyarországi szocreál utáni műépítészet által lenézett mostohagyermek a múlt század legmaradandóbb építészeti formájának bizonyult. A sátortetős kockaház a házgyári lakás ikerpárja; a létező szocializmus lakásépítésének két karakteres szereplője egymás nélkül elképzelhetetlen. Bárhogyan is viszonyulunk a kockaházhoz, az épített kulturális örökségünk része. A kiállítás célja, hogy felvillantsa a 20. századi magyarországi téralakítás egyik identikus, meghatározó típusának kulturális környezetét és genealógiáját.

GULYÁS – Pásztorételtől a magyar konyha szimbólumáig

A gulyás az egyik legnépszerűbb magyar eredetű étel, amelyet világszerte ismernek. Első írásos említése a 18. század végéről, külföldi utazók leírásaiból ismert. A 19. század első harmadában tűnt fel a „gulyáshús” receptje a szakácskönyvekben, és került az étel a vendéglők étlapjára.

A 20. század folyamán a gulyásleves, a pörkölt és a paprikás a külföldre kivándorolt vagy emigrált magyar diaszpórák identitásának megőrzésében is fontos szereppel bírt. Az Amerikai Egyesült Államokban, Nyugat-Európában és a világ számos országában is nyíltak magyar éttermek, amelyek étlapjairól egyik étel sem hiányozhatott. Az ételkínálásban fontos a megfelelő tálalás, a food design. A vendéglátóhelyek a gulyást hol asztali bográcsban, hol népművészeti motívumos tányérban vagy a legújabb trendeket követve, dizájnerek alkotta tányérokban szolgálják fel.