Prieger Zsolt: Az ország, ahol mindenki részvényes, nem lehet bolondokháza

Megírtuk már, hogy az Anima Sound System legújabb albuma, a Derkovits alighanem a legjobb, amit a szombathelyi alapítású zenekar elkészített. Ebben talán az is közrejátszhat, hogy a tagok visszanyúltak a gyerekkorukhoz, és szembesítették azt a jelennel. Az arútluK vendége Prieger Zsolt, az Anima Sound System alapító tagja, vele beszélgettünk – komoly témákról.

Vajon meddig szállnak még a zászlók a szélben? Mert úgy tűnik, hogy nincsen olyan korszak, amikor valaki ne akarna kitűzni valamilyen lobogót valahová és bárhová. De az is lehet, ez másként nem mehet. Mert valamit valahová mindig tűzni kell.

Ha valaki élőben is szeretné ezt megtapasztalni, átélni, az 2024. június 19-én hallgassa az Anima Sound Systemet a Jazzy Fesztiválon, utána meg egy csomó nyári fesztiválon a Tilos Maratontól a Szegedi Ifjúsági Napokon át a Művészetek Völgyéig, a Kobucitól Szatmárnémetiig.

De aki meg akarja tudni, hogy mi ez a lobogósdi, az most olvasson tovább, sőt – a lejátszóra kattintva – hallgassa meg az arútluK legfrissebb felvételét!

Nem lehet bolondokháza

Prieger Zsolt nem bonyolít túl semmit. Derkovits című lemezükön is csak azt akarják megmutatni, milyen az, amikor a múlt szembejön velünk. Felcsendülnek régi hangok, fülbemászó dallamok, olyan szólamok, amelyek gyorsan és könnyedén beeszik magukat a bőrünk alá, de úgy, hogy szabadulni sem tudunk tőlük. Pedig kellene, muszáj volna. Mert manapság – vagy még mindig és megint – mintha túlságosan is sokan akarnának a bőrünk alá bújni.

S bár a hatalom és a hatalomra vágyók természetrajza az, hogy uralkodjon bárki és bármi felett, a helyzet az, mondja Zsolt, hogy

egy ország, egy város az úgy részvénytársaság, hogy abban te, én, mindannyian részvényesek vagyunk. Ott nem lehet bolondokháza.

Éljen május másodika is!

A beszélgetésben hősök jönnek velünk szembe, olyanok, akik nem sokáig éltek, nem is mindig jól, és haláluk sem feltétlenül volt könnyű vagy kegyes, ám példázatuk fontos. Mert róluk is beszélni kell, sőt igazán csak róluk érdemes. A podcastban az is elhangzik, hogy

a Derkovits című lemez konceptalbum,

a lemezen megidézik a régi szombathelyi május elsejei felvonulások hangulatát,

hogyan hasonlítható össze Derkovits Gyula kora a mával, merthogy összehasonlítható,

kik azok a hősök, akik helyet és hangot kaptak a lemezen,

lehet-e és hogyan találkoztatni a baloldaliságot a spirituálissal,

az istenszeretetet univerzális,

az jó, ha a politikában új szelek is fújnak,

ami nem fejlődik, az elbukik.

(A beszélgetést 2024. május 16-án rögzítettük.)

(Borítókép: Prieger Zsolt. Fotó: Kaszás Tamás / Index)