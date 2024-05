Felállítják a DJ-pultot a nádtetők alá, és még a falakat is megfestik

A rendezvény középpontjában a hagyományok mélyről jövő tisztelete mellett a múzeum több száz éves épületeinek újszerű fényművészeti bemutatása áll – áll a szervezők közleményében.

A hétvége alkalmával létrejövő nagyszabású szabadtéri fényalkotások remek lehetőséget kínálnak arra, hogy a nagyközönség ezúttal Budapest szomszédságában találkozhasson számos, világszinten ismert hazai fényművész alkotásával.

A program zenei házigazdája, a magyar népzenei örökség alapjaira építkező Fonó olyan művészeket hoz el Szentendrére, akik munkájuk során valami egészen újat és izgalmasat hoznak létre azáltal, hogy a hagyományos népzenét a modern zenével ötvözik.

A hagyományok tisztelete és azok bemutatása mellett a modern művészeti formák iránti kíváncsiság, a bennük rejlő lehetőségek feltérképezése, az eljövendő fürkészése áll a rendezvény középpontjában

– fogalmazott Horváth László, a Fonó ügyvezetője, a PajtaKult ötletgazdája.

Fotó: Motion Trió

A KANDELA nyitónapján Szabó Balázs Bandája ad nagykoncertet, szombaton pedig a legendás népzenei formáció, a Vujicsics 50 éves jubileumi nagykoncertjére kerül sor a Skanzen amfiteátrumi színpadán. Késő este a Skanzen erdélyi főterén világzenei csemegékbe kóstolhatunk bele. Pénteken az iráni származású, Berlinben élő világhírű ütőhangszeres, Mohammad Reza Mortazavi legendás tombakjátékát élvezhetjük, szombaton pedig a lengyel Motion Trió műfaji határokat feszegető harmonikakoncertjét hallgathatjuk meg.

Ígjen a falu!

A főbb fellépők mellett számos egyéb zenei különlegességgel és táncházi programmal is találkozhatunk majd a múzeum kisebb helyszínein. Így többek között meghallgathatjuk a Keck Mária vezette Ex Auro flamencoduó előadását, illetve részt vehetünk a gyimesi népzenei ihletésű számokat játszó Móser Ádám duó fellépésén vagy az Ígjen a falu! csapata által szervezett táncházi programon is.

Ezenfelül Zságer Balázs produceri közreműködésével egy elektronikus zenei helyszín is lesz a nádtetők között, a késő esti bulit pedig a Radiocafé DJ-i irányítják majd.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum mindig is elkötelezett volt abban, hogy a kulturális örökség értékeit bemutassa és megőrizze a jövő nemzedékei számára. A Fonóval, a PajtaKulttal és a fényfestőkkel való együttműködés révén most egy olyan program keretében nyílik erre lehetősége, amely egyedülálló módon kapcsolja össze a hagyományokat a kortárs művészettel

– véli Cseri Miklós, a Skanzen főigazgatója.

A PajtaKult csapata a „kultúra újragondolva, a régi az új” elvét követve lakja be a pajtákat, tereket, hogy mindenki láthassa, a rendezvényen új fejezete kezdődik a fesztiválozásnak és a művészeti összefonódásoknak. A fesztivál nulladik napján napközben szakmai programokat szerveznek, kerekasztal-beszélgetések, konferencia-előadások formájában, amelyeken mélyebb betekintést nyerhetünk a PajtaKult által eddig elért eredményekbe és az összefogás jövőjébe.