Müller Péter: Nagyon értelmes, tiszta gondolkodású nőt ismertem meg Szentkirályi Alexandrában

„Most az a nagy sorskérdés, hogy folytatódik-e a homo sapiens története a Földön. Háborúk mindig voltak, én is átéltem egy összeomlást... Most más lelkiállapot van, mert az atomkorszakban vált kérdésessé az egész emberiség léte vagy nemléte. Sokáig úgy tűnt, hogy vissza lehet gyömöszölni a szellemet a palackba, de most nem úgy tűnik. Ez egy új tapasztalat, akkor is, ha valaki szembenéz vele, de arra is hat, aki szemellenzős, mint a ló” – mondja az Borsnak adott interjúban Müller Péter.

„Én azt tapasztaltam, hogy ebben a létállapotban egyre többen szembesülnek a sorsukkal, önmagukkal, másokkal, és ez roppant katartikusan jön a felszínre. És jó, ha feljön. Senkire nem támaszkodhat az ember ebben az informatikai zűrzavarban, ahol egymás mellett van Buddha és a sarki k*rva hirdetése: »Öt percre vagy a boldogságtól«, mondja egyik is, másik is, de micsoda különbség! És neked választanod kell, kit követsz” – fogalmazott az író.

Politikusok az otthonában

Müller Péter sosem politizált, nemrég mégis az otthonában fogadott két politikust: Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelöltet és Nyitrai Zsoltot, a miniszterelnök főtanácsadóját. A miértre így válaszolt:

Szentkirályi Alexandra a kampánykörútja során Zuglóban járva keresett fel engem. Világ életemben Zuglóban laktam, számomra fontos Zugló és Budapest jövője. Nagyon értelmes, jól érvelő, tiszta gondolkodású nőt ismertem meg Alexandrában, sok törekvésével egyetértek. Nem mellesleg roppant csinos is.

„Nyitrai Zsolt pedig a Gondosórát hozta el nekem, amit én zseniális találmánynak tartok és fantasztikusan jó, hogy a 65 éven felüliek kapnak egy ilyen ingyenes szolgáltatást, ami vigyáz ránk. Aki egyedül él vagy egyedül hagyja el az otthonát, annak mindenképp érdemes viselnie, de talán legjobb, ha mindig viseli az ember. Egy gombnyomással segítséget hívhat, és nemcsak akkor, ha rosszul lesz, hanem akkor is, ha bármilyen bajba kerül. Ahogy hallottam, már több életet megmentett és minden egyes emberélet fontos”– mondta.

Háború vagy béke

Napjaink legfőbb kérdéséról – háború vagy béke – így beszélt: „Nem jó hírek érkeznek, amikor nyugati politikusok arról beszélnek, hogy nagy hatótávolságú fegyvereket kell küldeni a háborúba vagy akár katonákat, ezzel csak kiszélesítik a háborút. Kritikus a világ állapota és a hírekből nem nagyon tudunk meg semmit, a hadijelentéseket mindenki a maga javára írja.A Szemenszedett igazság című darabomban van egy monológ, amiben elhangzik: önmagunknak nemcsak kémei, hanem tökéletes ellen kémei is vagyunk, és nem azt gondoljuk, amit gondolunk. Nagyjából ez megy. Senki nem tudja, ebből mi lesz, minden élet fel van kavarva, ezt most mindannyian átéljük.”