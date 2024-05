Ungár Péter: A német zsűri a díjat járatta le, Nádas Pétert nem sikerült

Nádas Péter Kossuth-díjas magyar író is versenyben volt a Világ Kultúráinak Háza nívós irodalmi díjáért, de egyes zsűritagok annak ellenére ellenezték a díjazását, hogy egyöntetűen az ő munkáját tartották a legjobbnak. A kifogásuk az volt ellene, hogy fehér férfi. Az ügy megmozgatta a hazai közéletet is, most Ungár Péter, az LMP társelnöke és EP-listavezetője fejtette ki véleményét a Facebookon.