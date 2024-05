Nem fogja kitalálni, hol tartanak vezetett túrát a fesztiválozóknak

Meseszép környezetben, gazdag összművészeti programmal hívja a kultúra szerelmeseit Nagymarosra a 2024. június 20. és 23. közötti VéNégy Fesztivál. A színházi és zenei produkciókon túl kreatív alkotói workshopok, sportprogramok, táncház, exkluzív vezetett gyárlátogatás, szépségműhely és természetjáró kenutúrák is várják az érdeklődőket.

A fesztivált a Karinthy Színház A szarvaskirály című komédiája nyitja 2024. június 20-án Berettyán Nándor rendezésében. Másnap egy világklasszis produkció, az Anne Frank naplója lesz látható a Kassai Nemzeti Balett előadásában. A cseh Olomouci Morva Színház külön a VéNégy Fesztiválra készített Opera Show-val kápráztatja el a közönséget június 22-én.

A fesztivált egy nemzetközi workshop előzi meg, amelyet a világhírű lengyel társulat, a Song of the Goat Theatre művészeti vezetője, Grzegorz Bral tart.

A bemutató a zárónapon, a lengyel Rozbark Színház előadása után lesz. A Kései szerelmesek a hold havában címet viselő kortárs táncprodukció a belga szürrealista festő, René Magritte művészetének állít emléket. A koreográfiát Anna Piotrowska álmodta meg.

René Magritte rejtvényekkel és paradoxonokkal teli rendkívüli festményei szolgálnak hátterül

a fizikalitás és közösség varázsában teremtett energikus atmoszférának, amely a világ érzékelésének egy másik dimenziójába repíti a nézőt, olvasható a fesztivál közleményében.

Egy kaleidoszkóp varázslata

A fesztivál folytatja a színház műfaját népszerűsítő misszióját: kedvezményes színházjegyet váltva az esti koncertek ingyenesen látogathatóak. A színházi előadásokon túl lesz VR Színház, a lengyel Concept Cultura csapata mindennap 14 és 19 óra között várja a virtuális valóságban elmerülni vágyókat. Esténként pedig bámulatos utcaszínházi produkciók színesítik a műsort, tűzshow, légtánc bemutatók és elképesztő steampunk jelmezekbe öltözött kalandorok hozzák el a varázslatot a közönségnek.

„A fesztivál programja olyan, mint egy kaleidoszkóp, amit, ha a fény felé fordítunk, ezernyi varázslatot rejt”

– mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium Művészeti Főosztályvezetője, Karasszon Ágnes.

A fesztivál több mint 60 zenei programot felvonultató kínálatában a hazai zenei élet krémje képviselteti magát, koncertet ad többek között a 30Y, az Analog Balaton, az Aurevoir., az AWS, az Aron Andras & The Black Circle Orchestra, a Belau, Beton.Hofi, a Brains, Dzsúdló, az Elefánt, a Firkin, az Irie Maffia, a Platon Karataev és a Subscribe.

A fesztivál zárónapját a Kossuth-díjas Misztrál együttes, valamint a 35 éves jubileumát ünneplő Tankcsapda koncertje koronázza meg.

Az elektronikus zenei produkciók és feltörekvő tehetségek mellett Pozsonyból érkezik Anika Iris, Csehországot a Tygroo, míg Lengyelországot a The Pau képviseli. A fesztivál sztárfellépője az ikonikus brit drum and bass formáció, a Kosheen, akik június 22-én fognak színpadra lépni. A zenekar énekesnője Sian Evans azt is elárulta, hogy „fokozott energiaszintre, egy nosztalgikus, az egész karrierükön átívelő suhanásra” számíthatnak a rajongók.

Túra a cementgyárban

A fesztiválozókat izgalmas nappali programok is várják. A kreatív alkotói workshopokon kristályos makramé ékszert, szárazvirág fejdíszt, valamint kristály talizmán ékszert készíthetnek. A fesztivál és a Duna-Dráva Cement Kft. együttműködésének köszönhetően exkluzív vezetett túra keretén belül járható be a Váci Cementgyár, amely az elérhető legkorszerűbb technológiával gyártja a Magyar és Hazai Termék védjegyes cementeket.

A népszerű természetjáró-túrák sem maradhatnak el, az ingyenes kenutúrákon lélegzetelállító perspektívából csodálható meg a dunakanyari panoráma. Nagymarosra érkezik a népszerű slammer Bánki Beni, aki a fesztiválon rendhagyó irodalomórát tart. Lesz kvízest, valamint délelőtti mozgástréning a Duna-parton.

A focirajongók élőben követhetik a labdarúgó Európa-bajnokság meccseit

a Gasztro udvarban kihelyezett kivetítőn, de csocsóval, mini pingponggal, teqballal, és greenbox fotósátorral felszerelkezve érkezik a bődületesen erős, 520 lóerős Fradi Kamion is. A dm Egészségbuszban ingyenes szűrővizsgálatokkal és tanácsadással, a dm Szépségbuszban professzionális smink és fodrász szolgáltatással várják az érdeklődőket.

A VéNégy Oviban gyakorlott óvodapedagógusok vigyáznak a gyerkőcökre minden nap 14 és 20 óra között. Az alkotó kedvű fiúk és lányok elmélyülten kézműveskedhetnek, lesz meseolvasás, társasjáték kuckó, lehet labdázni, tollasozni. Hagyományőrző játszóház és bábszínház is várja a családokat.

Büszkék vagyunk rá, hogy a VéNégy Fesztivál egy élhető, természetközeli, családbarát fesztivál, ahol az ovisoktól kezdve a tinédzsereken át az idősebb korosztályig mindenki megtalálhatja a maga szórakozását. A gazdag gyerekprogramok mellett a családoknak egyedi jegyakcióval is kedveskedünk. Összművészeti programkavalkáddal és felejthetetlen élményekkel várunk mindenkit sok szeretettel a csodás Dunakanyarban

– mondta Kis Domonkos Márk fesztiváligazgató. A VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó 2024. június 20-23. között lesz Nagymaroson.