Kibújtak ruháikból a dívák

London után először Budapesten mutatják be a nagy sikerű Dívák & Ikonok néven futó utazókiállítást a Magyar Zene Házában, amely a Victoria and Albert Museumból érkezett hozzánk. Az MZH második időszaki kiállítása valóságos időutazás, a fiatal generációtól az idősekig szinte mindenki megtalálhatja kedvenc, korszakos sztárját, ikonját vagy díváját a felhozatalban.

A Dívák & Ikonok elképesztő értéket képvisel. Az elmúlt kétszáz év legnagyobb előadóművészeinek tárgyaiból összerakott kiállítás a világ minden tájáról kölcsönzött darabokból áll, amelyek felölelik a dizájn, a jelmezek, a divat, a fotográfia, a zene és a film területeit.

Olyan, mint egy opera

A kiállítás két részre bontható, mint egy opera: az első felvonás a XIX. századtól helyezi történelmi kontextusba a díva megteremtését, emellett feltárja a színpad és a képernyő csillagait. A látogatók megismerkedhetnek az első operettdívák, a korai primadonnák, az emberi testet felszabadító táncosok, valamint a hollywoodi sztárok életével és személyes tárgyaival: Josephine Baker, Lakatos Gabriella, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe és Gábor Zsazsa kosztümjein keresztül a nőiességhez kapcsolódó változásokban, a nők jogaiért folytatott küzdelemben is elmélyülhetnek a nézők.

16 Galéria: Dívák & Ikonok kiállítás Fotó: Papajcsik Péter / Index

A második felvonás ezzel szemben a kortárs jelenséget vizsgálja, hat különböző perspektívára építve ünnepli a modern dívát, a válogatott, kiemelt sztárokat – vagyis azokat a forradalmi előadókat, akik művészetükkel, hangjukkal és önazonosságukkal szolgálták vagy szolgálják a társadalmat, annak változásait és fejlődését.

Horn Márton intézményigazgató a kiállításról elmondta, hogy annak dramaturgiáját több nagy témakör szabta meg: azt, hogy kik kerültek be a válogatásba, nemcsak az egyes dívák művészete, ismertsége határozta meg, hanem társadalmi szerepvállalásuk, illetve az is, hogy mennyire illeszkednek a kurátor, Kate Bailey koncepciójához. Így például a 13-szoros Grammy-díjas Ella Fitzgeraldnak – bár elképesztő előadó-művészetének is köszönheti dívaságát – elsősorban társadalmi szerepvállalása a hangsúlyos.

Tina Turner ikonikus Bob Mackie-féle szoknyái, P!nk és Cher (maga által kölcsönadott) extravagáns fellépőruhái, Billie Eilish 2019-es Glastonbury Festivalon viselt cucca, Rihanna, Adele és Björk számos szettje, valamint Whitney Houston VMA-díja is megcsodálható, csakúgy, mint Amy Winehouse sárga miniruhája vagy Lady Gaga impozáns, levendula színű estélyije.

Férfiak is vannak

A tárgyi értékek mellett vizuális és hanganyagok színesítik az élményt: videóklipek, filmjelenetek, archív felvételek mutatják be a sztárok szerepeit, a zenészek holmijait kiállító termekben pedig az énekesnők dalai csendülnek fel, ezzel is ízelítőt adva munkásságukból.

16 Galéria: Dívák & Ikonok kiállítás Fotó: Papajcsik Péter / Index

Annak ellenére, hogy zömében női előadókat mutat be a tárlat,

néhány emblematikus, körülrajongott, már-már istenített férfi sztár is helyett kapott a kiállítás anyagában.

A flambojáns és feminin Prince ikonikus cipője, Freddie Mercury felsője és Elton John habos-babos, féldrágakövekkel kirakott születésnapi jelmeze is látható. A magyar férfiak közül Kóbor János és Demjén Ferenc is kivívta magának a helyet a gyűjteményben.

És ha már magyar férfi előadókat említettünk, természetesen nem szabad megfeledkezni a hazai zenetörténet női csillagairól sem, akik szintén bekerültek a kiállítás tematikus részébe. Karády Katalin mellett Cserháti Zsuzsa, Marton Éva, Bangó Margit, Koncz Zsuzsa, Rúzsa Magdi, Zséda és Péterfy Bori fellépőruhái is láthatók a válogatás részeként.

A kiállítás 2024. május 18-tól szeptember 15-ig látogatható.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)