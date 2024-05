A budik mentették meg Európát

Elérkezett a SopronFest utolsó napja, mi pedig úgy döntöttünk, ezúttal valami interaktív programon szeretnénk részt venni. Már 2023-ban is volt Trabant Túra a fesztivál programtábláján, de akkor sajnos nem jutottunk el oda, most azonban bepótoltuk ezt, ami remek döntésnek bizonyult. A Go Trabi Go csapata és Taschner Tamás túravezető különleges élményekkel gazdagítottak bennünket és minden túrán részt vevőt.