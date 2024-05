Vadállatok költöztek be ismert emberek otthonaiba

Képzeld el, hogy a kutyádnak osztogatod a jutalomfalatokat vagy a macskáddal pihensz a kanapén – mindennapos apró örömök. Most képzeld el ugyanezt farkassal vagy medvével, netán azt, hogy egy bagollyal kell megosztanod az erkélyedet vagy egy vidrával a fürdődet. De miért költözne be hozzánk egy vadon élő állat? A WWF Magyarország arra hívja fel a figyelmet, hogy a természetes élőhelyek állapota folyamatosan romlik, ezért az állatok egyre nehezebben találnak megfelelő életfeltételeket saját otthonukban.

Mit szólnál hozzá, ha egy farkas várna otthon minden nap munka után, vagy vacsora közben egy medve nézné ki a falatot a szádból?

Eltérő szokásaink miatt valószínűleg nem tudnánk zökkenőmentesen együtt élni, de miért is lenne erre szükség? Hiszen mindenkinek megvan a maga élőhelye. Vagy mégsem? – teszi fel a kérdést a WWF Magyarország.

Most képzeld el azt, hogy évről évre kisebb és egyre kevésbé komfortos a lakásod: folyton csökken az élettered, egyre több zajjal és zavaró tényezővel találod szembe magad. Manapság ugyanis ezzel szembesülnek a vadon élő állatok, hiszen élőhelyeik folyamatosan romlanak – rossz az erdők természetességi állapota, az ország védett erdeiben is zajlik faanyagtermelés, az egykori hazai vizes élőhelyek több mint 90 százaléka mára eltűnt, folyóinkat pedig szűk árterekre szorítottuk vissza. Hova is mehetnének azok az állatok, akiknek ez az otthona?

Ilyen egy vadállattal élni

Teszt jelleggel ismert emberek fogadtak be olyan állatokat, akiknek el kellett hagyniuk természetes élőhelyüket: Stumpf Patrik például egy barna medvével osztotta meg a nasiját, Eke Angéla szintén egy medvével sziesztázott, Bach Kata és Öcsi kutya egy farkast próbáltak az életükbe fogadni, Csepelyi Adrienn pedig egy uráli bagollyal osztja meg a mindennapjait. Bár más-más fajokról van szó, közös bennük, hogy az együttélés finoman szólva se volt egyszerű és konfliktusmentes. Nem csoda, hiszen ezeknek az állatoknak nem a közvetlen közelünkben van a helyük.

Mindez persze csupán fikció, Egy figyelemfelkeltő kampány része.

Az viszont valós, hogy természetes környezetünk – erdeink, vizeink – állapota romlik, így ezeknek az állatoknak az élőhelye eltűnőben van. A WWF Magyarország több mint három évtizede dolgozik a hazai természetes élőhelyek megóvásáért és helyreállításáért, a civil szervezetnél jelenleg is több mint 30 természetvédelmi projekt fut – többek között azzal a céllal, hogy az erdők és folyók, vizesélőhelyek természetessége javuljon, és a vadon élő állatok zavartalanul tudjanak saját otthonukban élni.