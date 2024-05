Szabadságot és autonómiát hirdettek, borkóstolóval

A nyár a fesztiváloké, a találkozásoké, az írók is összegyűlnek ilyenkor, táborba szerveződnek, s bár ekkor is írnak, de kötetlenebb módon, mint a négy fal között, amikor egyedül vannak. Van helye a diskurzusnak. Erre 2024-ben is lehetőség lesz, miután a Tokaji Írótábor Egyesület elnöksége 52. alkalommal hirdette meg a Tokaji Írótábort, amely idén a Szabadság és autonómia címet kapta, és 2024. augusztus 12–15. közt rendezik meg.

A programoknak a Rákóczi Pince és Udvarház, a Tokaji Ferenc Gimnázium és Tokaj város főtere ad majd otthont. A hagyományok szerint a Tokaji Esték sorozatban kiállítás, koncertek, kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók és minőségi tokaji borok kóstolója várja a résztvevőket – áll az egyesület felhívásában.

Jelentkezni 2024. április 22. és július 28. között az egyesület honlapján, a tokajiirotabor.hu-n lehet. A táborba való jelentkezést elektronikus úton szükséges leadni a honlapon közzétett jelentkezési lap kitöltésével. A részvételi díj írószervezeti tagoknak 45 ezer forint, nem írószervezeti tagoknak 55 ezer forint.