Van egy ország, ahol pénzbírsággal büntetik a szólásszabadságot

„Olvastam Roberto Saviano történetéről és a Giorgia Melonival folytatott vitájáról. A politikusoknak szerintem vastagabb bőrt kellene növeszteniük. Azt tanácsolnám ennek a hölgynek, hogy kevésbé legyen gyerekes, és nőjön fel.”

Ezt Salman Rushdie író nyilatkozta a La Repubblica olasz lapnak a Torinói Könyvvásáron, amelyen bemutatták a Kés című memoárját. A könyvben az ellene elkövetett merényletkísérlet szörnyű tapasztalatait osztja meg az olvasóival.

Rushdie arra a történetre reagált, amikor olasz kollégáját, az író Roberto Savianót tavaly októberben „szimbolikus” ezer euróra büntették, amiért az olasz miniszterelnököt, Giorgia Melonit és szövetségesét, a korábbi migránsellenes olasz belügyminisztert, Matteo Salvinit fattyúnak nevezte az olasz tévében, miután egy kislány meghalt egy sikertelen tengeri mentésben a Földközi-tengeren.

Az olasz miniszterelnök ezt nem hagyta annyiban, és beperelte az írót, azért is, mert Salvinit egy másik alkalommal az alvilág miniszterének nevezte.

Személyes kockázatomra, de azt kell hogy mondjam, a politikusoknak egy kicsit vastagabb bőrt kellene növeszteniük, mert manapság a hatalmuk és a tekintélyük is nagyobb. Az emberek amúgy is beszélnek róluk. Szerintem azt is kezelniük kell, ha olyan csúnya szóval illetik őket, mint amit Roberto használt. Szóval azt tanácsolnám ennek a hölgynek, hogy legyen kevésbé gyerekes, és nőjön fel