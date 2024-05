Lobenwein Norbert, a legnagyobb hazai fesztiválok egyik főszervezője is kilátogatott Azahriah Puskás-triplájának egyik estjére – egészen pontosan a másodikra – és közösségi oldalán fejtette ki a véleményét a látottakról, hallottakról. Ahogy az várható volt, csak szuperlatívuszokban tudott beszélni az élményeiről.

Azahriah megtöltötte a Puskás Arénát pénteken egyszer, majd szombaton még egyszer, végül vasárnap harmadszorra is. Ugyan már az elsővel történelmet írt, a hárommal pedig valószínűleg olyat művelt, amit magyar előadó nem biztos, hogy egyhamar utána tudna csinálni, mégsem szállt el teljesen, hanem két lábbal a földön áll. Erről tanúskodik az az interjú is, amelyben arról mesélt Friderikusznak, hogy mire költi a három telt házas buliból befolyó pénzt. Az előadóról még Lobenwein Norbert, a VOLT, a Sziget, a Balaton Sound és még megannyi hazai fesztivál szervezője (egyszerűbben: kulturális szervező) is elismerően nyilatkozott, miután kipihente a második nap okozta fáradalmakat.

A fél ország fél éve a magyarázatot keresi, én tegnap óta a megfelelő szavakat...

– írta közösségi oldalán, hozzátéve, hogy a vártnál kevesebb volt a „katasztrófaturista”, aki azt sem tudta, hogy mire vett jegyet, a legtöbb embernek igenis volt már kapcsolódása az előadóhoz. Ezután méltatta a technikai stábot (fényesek, hangosok, színpadtechnika, kreativitás), amiért az este hibátlanra és elképesztően látványosra sikeredett és pariban lenne bármelyik világsztár koncertjével, akár a Wembley-ben is. „Pedig egy 22 éves »hazánkfia« állt a színpadon” – emelte ki.

Ezután kifejtette, hogy ilyen fokú örömünnepet egy magyar tömegeseményen akkor érzett utoljára, amikor a magyar fociválogatott a 2016-os Eb-n menetelt előre szinte megállíthatatlanul.

Egyik napról a másikra nemzeti színekbe öltözött az ország, az ő sikerük hirtelen minden magyar sikere, az ő boldogságuk az egész országé lett. Érezhetően egy olyan közös ügy született akkor, amilyenre csak ritkán van példa

– fogalmazott. Szerinte olyan emberek érkeztek nagyrészt a Puskásba, akik sajátjukénak érzik az előadót és a sikereit, aki „egy közülük és a legjobbat kívánják neki”. A végén azért hozzátette, hogy egy héttel később a Hungária áll össze egy arénashow erejéig, míg néhány héttel később a Halott Pénz is beveszi Magyarország legnagyobb koncerthelyszínét. „Klassz, hogy ilyenek a példaképeink!” – zárta gondolatait.

(Borítókép: Lobenwein Norbert 2024. május 3-án. Fotó: Németh Kata / Index)