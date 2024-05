Meghalt Johnny Wactor, a Westworld és az NCIS sztárja

Meghalt Johnny Wactor, a General Hospital színésze. 37 éves volt. Egy bűnüldözési forrás szerint három gyanúsított próbálta ellopni a katalizátort Wactor járművéből. Amikor szembeszállt velük, a gyanúsítottak lelőtték, majd elmenekültek a helyszínről. Wactort egy helyi kórházba szállították, ahol a megérkezéskor halottnak nyilvánították. A három gyanúsított továbbra is szabadlábon van – írta meg a Deadline. A színész és producer édesanyja a TMZ-nek erősítette meg, hogy szombat reggel lőtték le Wactort, miután három férfival konfrontálódott az autójánál.

Wactor 2020 és 2022 között tűnt fel az ABC 1963 óta futó nappali szappanoperájában, Brando Corbin szerepében. Brando csatlakozott a sorozathoz, és kiderült, hogy ő Gladys (Bonnie Burrough) fia, akit korábban halottnak hittek. Wactor karaktere feleségül vette Sashát (Sofia Mattsson), és végül meghalt, amikor Hook leszúrta.

Sofia Mattsson megemlékezett Wactorról, miután halálhíréről értesült. Egy közösségimédia-posztban Mattsson az ABC szappanoperából származó fotókkal és megható szavakkal tisztelgett a néhai színész előtt.

A szívem annyira teljesen összetört… Johnny volt az abszolút legjobb. Annyira őszinte. Annyira gondoskodó. Hihetetlenül szorgalmas és alázatos. Hatalmas szívvel, ami annyi kedvességet és örömöt okozott mindenkinek. Mindig gondoskodott arról, hogy mindenki körülötte úgy érezze, hogy látják, meghallgatják és szeretik. Annyira csodálom azt az embert, aki volt, és jobb ember vagyok, amiért ismertem őt

– írta.

Főbb szerepei

A televízióban Wactor olyan sorozatokban szerepelt, mint a Katonafeleségek (2007), Szibéria (2013), X ügynök (2015), Vantastic (2016), Animal Kingdom (2016), Hollywood Girl (2010), Kiképzés (2017), Criminal Minds (2017), Struggling Servers (2017), Age Appropriate (2017), NCIS (2019), The OA (2019), Westworld (2020), The Passenger (2020), Station 19 (2023) és Barbee Rehan (2023).

Wactor filmes munkái között szerepel Connor alakítása a 2016-os A bátrak háborúja című filmben, amelyben Nicolas Cage és Tom Sizemore mellett játszott. További szerepei közé tartozik a Sisters of the Groom, a Disillusioned és a Cold Soldiers. Legutóbbi filmje a Dead Talk Tales: Volume I volt, amely idén jelent meg, és amelyben Marcust alakította.