„Állj készen, menj ki és pusztíts! Számunkra ezt jelenti a metálzene és koncertezés” – mondta a Megadeth frontembere az MTI-nek. Dave Mustaine és csapata június 9-én lép fel nyári európai turnéja keretében Budapesten, a Barba Negra Red Stage-ben.

A zenész a Metallicából távozva, 1983-ban alapította a Megadeth-et, amely eddig tizenhat stúdióalbumot készített és több mint 40 millió lemezt adott el világszerte. A csapathoz olyan hatalmas sikerek fűződnek, mint a Symphony of Destruction, a Trust, az Almost Honest, a Crush 'Em, a Breadline, a Dystopia vagy a Peace Sells.

A világhírű amerikai zenekar alapítója, gitárosa és énekese észak-amerikai otthonából telefonon nyilatkozott az MTI-nek. A Megadeth Crush The World című turnéja egy éve tart, a legutóbbi, latin-amerikai rész idén áprilisban zárult. Mint mondta, öröm számukra, hogy ismét játszhatnak Magyarországon is.

Egy turné során sok minden állandó, ha úgy tetszik, monoton. Nemcsak a közönség, hanem számunkra is fontos, hogy a koncerten elhangzó dalok cserélődjenek, de a hozzáállásunk mindig egyforma: állj készen, menj ki és pusztíts! Arra törekszünk, hogy a lehető legzúzósabb számainkat játsszuk el

– mondta Dave Mustaine, aki mellett az elmúlt négy évtizedben több mint harminc zenész fordult meg, jelenleg a gitáros Teemu Mäntysaari, a basszusgitáros James LoMenzo és a dobos Dirk Verbeuren a társa. „Akkor kell váltani, amikor egy zenekarban olyanokkal játszol együtt, akiknek más elképzeléseik vannak a bandáról. A sok tagcsere oka ez volt, nem pedig az, hogy nem kedveltük volna egymást” – fejtette ki a frontember.

Mint mondta, a koncerteket ugyanúgy élvezi, mint húsz vagy harminc évvel ezelőtt, a hosszú turnékat pedig elviselhetőbbé teszi, hogy a szállítási és szálláslehetőségek, a koncerthelyszínek felszereltsége sokat javult az idők során. „Manapság kisimultabban, problémamentesebben lehet egy ilyen sorozatot végigcsinálni”.

A Megadeth több mint harminc éve, 1993-ban járt először Magyarországon, az MTK Stadionban adott koncerten még a Sex Pistols punkklasszikusát, az Anarchy in the UK-t is eljátszották a ráadásban. Azóta rendszeresen visszatértek, legutóbb a koronavírus-járvány berobbanása előtti pillanatban, 2020 februárjában jártak Budapesten a Five Finger Death Punch társaságában.

Nehéz témák, de a szerelem és a boldogság is megjelennek a zenékben

Dave Mustaine-t fél évvel a koronavírus-járvány kitörése előtt torokrák támadta meg. A betegséget nagyon gyorsan, néhány hónap alatt leküzdötte és azóta is tünetmentes.

Sokkoló volt számomra, amikor közölték a diagnózist 2019 júniusában, de egy ilyen hír mindenki számára letaglózó. Éreztem, hogy valami nem stimmel, és istennek hála, hogy még időben orvoshoz mentem a problémával

– fogalmazott a Megadeth frontembere.

A zenekar a nyolcvanas évek közepén – a Metallicával, a Slayerrel és az Anthrax-szal együtt – egyike volt a thrash metál alapító atyjainak, a zenekar évtizedek óta a metálzene hivatkozási alapja. Számos világhírű csapatra voltak komoly hatással, zenéjük manapság is fiatal együttesek számára jelent követendő példát. „Hatalmas megtiszteltetés azt tapasztalni, mennyien próbálnak arra az útra lépni, amelyen mi járunk. Amikor mi elkezdtük, minket is számos komoly hatás ért, például a Black Sabbath vagy a Judas Priest”.

A Megadeth számait mindig is a szédítő riffek, a technikai kidolgozottság, a zajos speed metál tempó jellemezte. Ehhez társul Dave Mustaine egyedi szövegvilága, amely gyakran foglalkozik olyan témákkal, mint a halál, a háború, a politika vagy a vallás. A zenekar legutóbbi, 2022-ben megjelent stúdióalbuma, a The Sick, The Dying... And The Dead! is azt hozta, amit a rajongók vártak: elképesztő zúzást.

Arról írok, amik az embereket foglalkoztatják. Az új lemezen is vannak nehéz témák, mint például a Dogs of Chernobyl. De azért időről időre felbukkannak olyan dolgok is a dalaimban, mint a szerelem vagy a boldogság, ilyen volt például a Loved to Deth, a Promises vagy az Ecstasy. Persze nyilván ezek nem olyan szerelmes dalok, mint amiket például George Michael írt

– fejtette ki az énekes.

A Megadeth 1991-ben kapta első jelölését a Grammy-díjra, ezt azóta további tizenkettő követte, de csak egy kapta meg az elismerést: a Dystopia című dal 2017-ben. „Hogy ez jelentett-e számomra bármiféle elégtételt? Nos, talán valamennyire igen, de az odaítélési rendszer nincs az ínyemre, elsősorban azért, mert nem vonják be a közönséget. Zenekarok, előadók százainak, ezreinek aktuális munkáit nem lehet objektíven megítélni, még végighallgatni sem. Képzelje el, ha nekem kellene a latin jazz kategóriában szavazni – vicces lenne...” – mondta végül Dave Mustaine az MTI-nek. A Megadeth előzenekara június 9-én az Archaic lesz Barba Negra Red Stage-ben.

(Borítókép: Dave Mustaine, a Megadeth tagja fellép a Lokerse Feesten Fesztiválon 2023. augusztus 6-án Lokerenben, Belgiumban Fotó: Elsie Roymans / Getty Images)