Holttesteket találtak a visegrádi teniszpálya alatt

Biztos mindenkinek megvan az az érzés, amikor valami olyasmit talál, amire nem számított. Akár a gyerekek a homokozóban egy csigaházat, vagy egy járókelő az utcán egy ezrest. Arra is van példa, amikor céltudatosan keresünk valamit, amit aztán meglelünk, legyen szó a kocsikulcsról vagy a vajról a hűtőben. A visegrádi ásatásokon a szakemberek kerestek, és találtak is, ráadásul nem is akármit.

Jelenleg is zajlik Visegrád történetének legnagyobb szabású régészeti feltárása. Idén egy teniszpálya alatt bukkantak rá egy ferences kolostor templomának romjaira, ahol szenzációnak számító leletet, az itáliai reneszánsz időszakából származó, faragott márványtöredékeket találtak.

Holttestek a kolostorban

2021-ben indult a visegrádi vár és környékének megújulását célzó Visegrád Reneszánsza fejlesztési program, amely a várrendszer és a királyi palota Mátyás-kori állapotát próbálja visszaállítani. A munkálatok során előkerült már egy 700 éves, aranyozott ruhakapocs pár amely minden bizonnyal I. Károly Róbert hitvesének, Piaszt Erzsébet királynénak a tulajdona lehetett.

Most viszont a királyi palota szomszédságában fekvő teniszpálya alatt bukkantak egy Zsigmond király által alapított ferences kolostor templomának romjaira, amely 1544 után pusztulhatott el. Előkerült egy kripta, amelyre ráomlott a szentély több későgótikus boltozati bordája. Miután leemelték a téglákat, megtalálták az eddigi legjelentősebb és legértékesebb leleteket. A beomlott bordák alatt összetört sírkőlapokra, ablaktöredékekre, valamint

három meggyilkolt ember csontvázára bukkantak .

A maradványok nem az oda eltemetett szerzetesekéi voltak, hanem már a kolostor pusztulása során kerülhettek oda. Az antropológusok megállapították, hogy két férfiról és egy nőről van szó, akik 20-25 év körüliek voltak és erőszakos halált haltak, ugyanis a nő koponyáján egy vágást fedeztek fel. Ezt megerősíti az is, hogy abban a rétegben, ahol rájuk találtak, rengeteg szétlapult puskagolyó is volt, tehát korábban kilőtték őket. Ebből következtettek arra, hogy a templomon belül valamilyen harc lehetett, amely során többen életüket vesztették.

Ha olasz, rossz már nem lehet

Hogy jó hírt is mondjunk, a romok alatt találtak két, nagyjából épségben maradt kerubfigurával díszített szobortartó konzolt, amelyek valószínűleg a templom főoltárát díszítették. A márványoltár a 15-16. század fordulóján kerülhetett Itáliából Visegrádra, mégpedig királyi megrendelésre. A művészettörténészek arra jutottak, hogy megmunkálásának kiemelkedő színvonala arra utal, hogy ez Benedetto da Maiano, a firenzei kései quattrocento szobrászat egyik legjelentősebb mesterének alkotása. És hogy miért ennyire különleges ez? Mert Magyarországon

még sosem találtak ilyen magas művészi minőségű

és ilyen jó állapotban fennmaradt itáliai reneszánsz műalkotást ásatás közben. A leleteket egyelőre csak fotókon lehet megtekinteni, élőben majd akkor lesz lehetséges, ha a feltáró műveletek véget érnek.

